Три знака Зодиака, которым чаще всего изменяют

Вам часто изменяют? Возможно, во всем виноваты звезды. Астрологи выделили три знака Зодиака, представители которых чаще всего страдают от неверности партнера.

Измена — это больно и неприятно, особенно если изменяют постоянно. Можно винить партнера, злиться, требовать, жалеть себя и заниматься самоедством. На этот путь попадают 99% людей, и он всегда ошибочен. Если ваши отношения разрушила измена, значит, свою лепту внесли и вы, и ваш любимый человек.

В том, что любовь подошла к краю пропасти, виноваты оба. Однако астрология не дружит с железной статистикой. Среди знаков Зодиака есть такие, которым изменяют всегда и при любых обстоятельствах.

3-е место — Водолей

Представители зодиакального Водолея известны тем, что они очень равнодушные и холодные люди, по крайней мере в отношениях. Разумеется, где-то в глубине души Водолеи прячут свою любовь и огромный внутренний мир, используя отстраненность как защитный механизм, но их партнерам от этого не легче. По своей природе Водолеи просто боятся преждевременной близости и сильных чувств, что доставляет объекту их любви невыносимую боль.

Этим товарищам часто изменяют из-за чувства постоянного одиночества, которое и толкает большинство людей на поиски близости, внимания и любви с кем-то другим.

2-е место — Рак

Из-за своей эмоциональной несдержанности, волнообразного настроения, мнительности, нерешительности и вечно уязвленного эго Раки собственноручно подталкивают своих спутников к измене. Конечно, они очень любящие, заботливые, нежные и ласковые, но ровно до тех пор, пока не решат, что партнер их чем-то обидел. Дальше ситуация развивается по накатанной — упреки, критика, резкие выпады и необоснованные замечания.

Как правило, Раки делают это не со зла, просто ими управляют эмоции, страхи и сильное чувство привязанности. Однако многих людей такая солянка чувств только отталкивает.

1-е место — Дева

Девы — неисправимые перфекционисты. Они часто увлечены мелочами и поисками идеала, чем, откровенно говоря, доводят любимого человека до ручки. Постоянные претензии, недовольство, критичность сводят партнеров Дев с ума. Да что там партнеров, сами Девы очень страдают от чувства неполноценности и с трудом могут принять тот факт, что идеальных людей не бывает. Их незащищенность поначалу привлекает людей, причем более сильных и волевых. Однако

со временем такой союз распадается, ведь эмоциональная скованность и неуверенность Дев заставляет их спутников искать более самодостаточного партнера.

Выход из этого порочного круга прост — нужно научиться принимать свои слабые стороны. Не следует падать духом и винить во всем себя, постоянно прокручивая ситуацию в своей голове. Это тупиковый вариант, который только продлит ваше пребывание в депрессии. Признайте свои ошибки и недочеты, позвольте себе погрустить, но только для того, чтобы непременно измениться к лучшему. Работайте над собой.