Астропрогноз на июль 2018 года

Лето в самом разгаре. Самый жаркий месяц 2018 года может принести вам как гору удачи, так и множество разочарований. Чтобы легко преодолеть все проблемы, прислушивайтесь к советам астрологов.

Привлечь удачу в свою жизнь вам могут помочь народные приметы. В июле каждая мелочь будет иметь огромное значение. Чтобы успех от вас не отворачивался, стоит обращать внимание не только на глобальные изменения вокруг вас, но и на незначительные перемены.

Овен

Основные изменения в настроении Солнца, вашего главного помощника, будут происходить ближе к концу месяца. 23 июля оно перейдет в дружественный Знак Льва, из-за чего повысит свою активность. До 23 числа у вас могут быть некоторые проблемы с самореализацией и творческим настроем. После перехода Солнца в другой Знак ситуация изменится в лучшую сторону. Конец месяца отлично подойдет для общения с близкими, коллегами и начальством, для поиска новых знакомств, для самовыражения и наставничества.

Венера, ваша антагонистка, тоже изменится. Произойдет это 10 июля. Перейдя в Знак Девы, она ослабит свою хватку. До этого момента материальные потери и ссоры между близкими людьми будут нередкими, но после 10 числа всё изменится в лучшую сторону. Не стоит расслабляться полностью, потому что Венера лишь станет слабее, но не отпустит вас в свободное плавание. 26, 27, 28, а также 30 и 31 числа Венера будет чересчур сильна из-за негативных аспектов. Эти дни окажутся самыми опасными для вас за весь месяц. Избавиться от неурядиц вам поможет вера в себя и эффективный заговор от невезения.

Телец

Определять вашу удачливость во многом будет Луна. Самой мощной энергетикой Луна будет обладать 3, 4, 8, 9, 12, 13, 30 и 31 июля. Постарайтесь в эти дни быть как можно ближе к родным и друзьям. Ваши духовные силы могут возрасти многократно в эти дни, поэтому справляться с трудностями будет легче. Луна будет давать вам скрытые сигналы, повышая вашу интуицию. В эти дни попытайтесь улучшить свое финансовое положение. Действенную помощь в этой сфере окажут семь полезных правил на каждый день.

Днями, когда проблемы будут просачиваться в вашу жизнь с большей вероятностью, окажутся 14, 15, 25, 26, 27 июля. 27 число — самый опасный день этого месяца, так как произойдет затмение Луны и Полнолуние в Козероге. В этот день даже самые стойкие люди могут дать слабину. Не стоит рисковать, переутомляться интеллектуально или физически в этот день. Конфликты могут привести к крайне негативным последствиям.

Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют быть осторожнее с 10 июля. Юпитер в этот день избавится от ретроградности. Эта планета — ваш враг, поэтому в какой-то степени ее обратное движение для вас было выгодным. Опасен будет не сам факт начала прямого движения, а просто изменение на этом фронте. Юпитер воздействует очень сильно, но постепенно. С 10 числа ваша неугомонность и упорство больше не спасут вас от проблем. Наоборот, эти качества приведут к их скорому появлению.

Меркурий, ваш покровитель и наставник, будет весь месяц умеренно активным во Льве. Это значит, что пришло время для продуктивного труда, для размеренного общения. Научиться разбираться в людях вам помогут советы экстрасенсов. Этот навык очень важен в такие периоды, как июль 2018 года. 26 июля Меркурий начнет ретроградное движение, поэтому командировки на конец грядущего месяца лучше не назначать. Смена обстановки может негативно сказаться на вашей удаче.

Рак

10 июля произойдет позитивное изменение в настроении Юпитера — он перестанет быть ретроградным. Эта планета — ваш друг, так что постарайтесь с 10 числа начать строить правильные социальные связи, искать вдохновение. Хорошо дадутся дела, связанные с организацией каких-либо мероприятий. Юпитер вдохновляет и помогает вам раскрывать свои сильные стороны.

Ваш главный враг Марс будет ретроградным весь месяц, а также максимально сильным в Знаке Водолея. Под его негативным воздействием будет сложно избавиться от агрессии и грубости. Самые романтичные и любящие люди — вот с кем вам нужно будет идти одной дорогой, потому что отрицательная среда будет заражать вас негативом, злобой. В те дни, когда Марс окажется усиленным аспектами с другими планетами, вам следует быть еще более осторожными. Это 1, 5, 16, 20 июля. 27 и 28 число будут самыми опасными, потому что 27 июля Марс будет сразу в двойном усиливающем аспекте, а 28 числа он окажется в полусекстиле с Сатурном, вторым вашим заклятым врагом.

Лев

Солнце — ваш главный наставник в повседневных делах. Дни его усиления в аспектах с другими планетами — 1, 5, 6, 8, 24, 25, 27 и 31 июля. Это время будет наиболее благоприятным для вас. Помимо этого, Солнце станет сильнее 23 июля, когда перейдет в ваш Знак Зодиака. Это будет время большой удачи в любви и делах. До 23 числа лучше не показывать никому своего самолюбия и эмоций.

25, 26 и 27 июля ваш антагонист Луна будет в Козероге, поэтому полностью лишится своих сил. Этот период лучше посвятить борьбе с комплексами. Вероятность появления депрессии и неуверенности будет минимальной. 14 и 15 июля пребывание Луны в вашем Знаке окажет точно такой же эффект. Привлечь успех в свою жизнь будет проще всего. В другие дни можно воспользоваться помощью пяти простых шагов. Советы экспертов сайта dailyhoro.ru окажутся очень кстати в любой период времени.

Дева

Весь месяц ваш помощник Меркурий будет умеренно активным. В связи с этим астрологи советуют уже в начале месяца определить, какова ваша энергетика. В этом вам помогут признаки положительной и отрицательной энергетики человека. Если вы слабы, лучше занять оборонительную позицию. Если вы чувствуете в себе наличие сил для того, чтобы идти вперед, то не упускайте своих шансов. Лишь в конце месяца Меркурий станет ретроградным, а именно 26 июля. Последние дни месяца будут неудачными для обучения и получения знаний. Ваша память ухудшится.

Хорошая новость заключается в том, что Венера 10 июля станет слабее, чем была. Произойдет это из-за перехода в ваш Знак Зодиака. Общаться с окружающими людьми станет немного проще. Случайные финансовые потери тоже могут сократиться. Можно планировать покупки на период слабости Венеры, но осторожность все равно лучше сохранять.

Весы

Солнце — ваш враг. Усиление его энергетики произойдет 23 числа. Переход Солнца в Знак Льва будет означать, что пришло время для борьбы с высокомерием и тщеславием. Не позволяйте своей гордости руководить вами. Вместе с этим могут появиться глубинные переживания, новые комплексы и страхи. Солнце будет часто усиливаться негативными аспектами, но самые опасные дни для вас — 5-6 и 24-25 июля. В эти дни придется полностью сконцентрироваться на защите.

Изменить жизнь к лучшему вам поможет закон притяжения мыслей и сила Венеры. С 10 числа Венера станет слабее из-за перехода в Знак Девы. Это сделает вас менее удачливыми в любви и бизнесе, потому что стремление к поиску компромиссов может пропасть полностью. Несмотря на это, следует обратить внимание на усиливающие аспекты 1, 11-12, 26-28 и 30-31 июля. В эти дни Венера будет невероятно мощной и готовой помочь вам практически во всех ваших начинаниях. Эти дни лучше посвятить любви, романтике, домашним делам, покупкам.

Скорпион

Ваши главные покровители, Марс Уран и Плутон, будут стабильны весь месяц, а их усиливающие аспекты окажутся весьма гармоничными. Днями повышенной активности этих благоприятных для вас планет станут 1, 5-6, 8, 12, 14, 16, 20, 27-28 июля. Избавиться от усталости и негатива в эти дни будет гораздо проще, чем обычно. Если вам нужна будет дополнительная помощь, то воспользуйтесь магией перекрестков, чтобы привлечь благополучие. Самый удачный день месяца — 27 июля, когда Луна, ваш враг, потеряет всю свою энергию во время затмения.

До 9 июля включительно ваш антагонист Венера будет умеренной и спокойной, но потом она ослабнет при переходе в Знак Девы. Все дни, начиная с 10 июля, прекрасно подойдут для борьбы с жадностью, вредными привычками и творческим застоем. Общение с противоположным полом тоже будет более продуктивным, особенно для женщин.

Стрелец

Пока ваш финансовый враг Меркурий будет предельно спокойным, астрологи советуют следить за всем, что происходит вокруг вас. Денежные приметы на каждый день недели помогут вам предугадывать развитие событий и находить выход из самых сложных ситуаций. По-настоящему опасным для вашего финансового благополучия окажется период с 5 по 7 июля. В эти три дня Меркурий будет усилен аспектами с Марсом, Нептуном и Сатурном. Получать новые знания тоже будет сложнее, а длительные поездки могут закончиться большими проблемами.

Юпитер и Нептун, два ваших главных помощника, в июле окажутся довольно стабильными. Единственная проблема — начало ретроградного движения Юпитера 10 числа. Сила вашей интуиции начнет ослабевать, равно как и вдохновение, сила воли. 8,9, 11 и 12 июля Юпитер и Нептун будут усилены различными благоприятными аспектами, что сделает эти дни подходящими для любых дел. На них можно смело планировать походы по магазинам, свидания, важные деловые встречи.

Козерог

Это будет месяц стабильности, потому что Марс, Сатурн и Уран, покровительствующие вам, не будут кардинально менять свое поведение. Марс останется в Знаке Водолея, поэтому сохранит максимальную энергетику. Это подарит вам страсть, напористость, желание бороться за свое счастье. Физическая активность будет очень кстати, поэтому больше всего повезет в июле спортсменам и тем, кто не привык вести спокойный образ жизни. Отдельно следует сказать пару слов о 27 и 28 июля. В эти дни Марс и Сатурн будут в позитивных аспектах с другими планетами. Эти дни станут самыми удачными за весь месяц.

27 числа ваш враг Луна окажется в самом неудобном положении в Козероге, да еще и под действием затмения. Постарайтесь избавиться от всего, что мешает вам быть счастливыми. Это не только что-то материальное вроде старого хлама, но и страхи, сомнения, комплексы, пагубные пристрастия. 3-4, 8-9, 12-13, 30-31 июля Луна будет сильной. В эти дни может повыситься ваша эмпатия, капризность, чувствительность.

Водолей

Неурядицы на работе и в делах в июле вам могут принести Сатурн и Нептун. Эти планеты не будут усиливать свою энергию, но в некоторые дни их активность будет зашкаливать из-за мощных аспектов. К таким дням относятся 6-7, 20, 27-28 июля. Лучше не назначать на эти дни важные встречи и не принимать серьезных решений, не брать денег в долг. Если вам потребуется дополнительная подмога, то помочь в делах вам смогут заговоры от неприятностей на работе.

Что касается вашего врага, Солнца, то с 23 июля оно станет опаснее для вас из-за усиления переходом в Знак Льва. Может повыситься ваша конфликтность, импульсивность. Вместе с тем могут вернуться глубинные переживания. До 23 числа вероятность чрезмерного высокомерия и тщеславия будет не такой высокой. Обратите внимание на усиленный негативными аспектами враждебный Плутон 1, 6, 13, 14, 16 и 28 июля. В эти дни опасайтесь стереотипного мышления и предательств со своей стороны.

Рыбы

Периоды сильной Луны — это время, когда во всех делах вам будет сопутствовать удача. 8 и 9 июля Луна будет в Знаке Тельца. Это дни ее максимальной силы, поэтому посвятите их самым важным задачам. 3, 4, 12, 13, 30 и 31 июля будут тоже мощными днями правления Луны. Постарайтесь как можно чаще общаться с близкими людьми и друзьями.

Венера 10 июля станет слабее. Это не очень хорошая новость для тех, кто планировал покупки и денежные вложения. Идти на компромисс с людьми в период ослабленной Венеры будет сложнее. Пользуйтесь заговорами на удачу перед важными событиями, если почувствуете нехватку сил.

Меркурий, ваш главный враг, будет в целом стабильным в июле. Это хорошая новость, потому что вам не придется менять кардинальным образом свою манеру вести финансовые дела и переговоры. С 26 числа планета станет ретроградной, что говорит о том, что трудности жизни будут приносить бесценный опыт, который поможет вам в дальнейшем. Последние дни июля помогут вам стать мудрее.