О какой черте характера Меган Маркл говорят ее пальцы

Внимание СМИ к 36-летней Меган Маркл не ослабевает ни на минуту. На сей раз журналисты попросили хиромантов поведать о характере жены принца Гарри.

Который месяц Интернет-пользователи пытаются разгадать тайны «темной лошадки» Меган, которая в одночасье превратилась из звезды одного сериала во всенародную любимицу.

Психологи и специалисты по языку тела уже не раз рассказывали в интервью о характере герцогини Сассекской. На сей раз журналисты британского портала The Sun обратились к хиромантам.

Те присмотрелись к длине пальцев Меган.

Оказалось, что по этому признаку можно сделать выводы о характере человека.

Указательный и безымянный пальцы герцогини одинаковой длины, что говорит о том, что она уравновешенная личность. Кроме того, Маркл отлично умеет слушать, не перебивая собеседника.

Согласно многочисленным исследованиям, такие люди, как жена принца Гарри, обладают высоким уровнем эмпатии и любят помогать другим. А вот безымянный палец Гарри короче указательного. Это свидетельствует о том, что он прирожденный лидер, находчивый и предприимчивый человек. Судя по всему, супруги отлично дополняют друг друга!