Будьте готовы, если уж полюбили: ТОП самых истеричных жен по знаку Зодиака

В большинстве случаев истерика женщины является лучшим способом сказать: «Спасите меня кто-нибудь от рутины». Однако у каждой дамы по знаку Зодиака имеются свои причины и последствия истеричного поведения. Как бы то ни было, учтите одно: постоянные истерики точно не сделают счастливее ни вас, ни ваших родных и друзей, и тем более - возлюбленного.

Телец. Тельцы — это дамы с «прибабахом». Истерика — это их второе имя. Они устраивают сцены при любой удобной возможности. Если они чувствуют, что что-то не так, то могут начать реветь, доставая этим своего мужа. Тельцы знают, как надавить на жалость, но иногда мужчины просто уходят от них, потому что не знают, как быть дальше. Конечно, встречаются спокойные Тельцы, но это большая редкость.

Как с ними жить, известно лишь одному мужчине на миллион. Тельцам нужна эффективная работа над собой, чтобы стать лучше, хотя они и так понимают, что прекратить истерики можно без походов к психологу.

Тельцы получают золото — почетное первое место в рейтинге истеричек.

Водолей. Главный секрет счастья для жены-Водолея — это постоянная эмоциональная подпитка. Если ее нет, то вся совместная жизнь из-за рутины превращается в одну большую женскую истерику.

Разбитой посуды и ругани с утра до ночи нет, потому что Водолеи не позволяют себе этого, но словесные перепалки будут обеспечены. Лучше всего оставлять их в покое в такие периоды. Они сами найдут точку опоры и равновесия.

И за это будут уважать своего избранника еще больше. Водолеи занимают вторую строчку рейтинга жен-истеричек.

Лев. Львы женского пола крайне нестабильны. В одну минуту они любящие, спокойные и приветливые, но в следующий миг уже готовы порвать на куски кого угодно. Истерики у них проходят быстро, но они не притворного характера — Львы говорят все, что думают, а потом остывают, просят прощения и так далее.

Такая жена будет часто устраивать истерики, потому что зависима от мнения окружающих. Львам бесполезно объяснять, что понравиться всем невозможно, а с их характером — тем более.

Жены-Львы получают бронзовую медаль в рейтинге истеричек.

Стрелец. Стрельцы — ужасные истерички. Они обожают навязывать себе всякие негативные мысли по поводу того, как их мужчина к ним относится. Все может быть нормально, но потом в одночасье испортиться. Стрельцы — самовлюбленный знак Зодиака.

Такая жена любит себя больше, чем своего мужчину, но не может допустить, чтобы он исчез или разлюбил ее. Истерики такие жены устраивают с довольно высокой периодичностью, но не имеют злого умысла.

Стрельцы получают довольно высокое четвертое место в рейтинге.

Овен. Овны — истерички по определению, но это в нормальном состоянии. Если эти дамы встречаются с проблемами, они успокаиваются. Им необходимо иметь какое-то важное занятие, чтобы не сойти с ума от рутины. Именно она и убивает спокойствие в этих женщинах и девушках.

Овнам нужно всего лишь поставить перед собой правильные цели, понять, чего на самом деле хочется от жизни. Истерики пройдут практически сразу, если все в жизни станет понятным и появится устойчивый фарватер.

В рейтинге жен-истеричек Овны получают заслуженное 5-е место.

Весы. Весы на 6-м месте по истеричности среди знаков Зодиака. Эти жены устраивают скандалы просто потому, что надо. Иногда они так пытаются манипулировать мужчинами, но не всегда это получается. Конечно, манипуляторы из Весов так себе, но за попытки делать это нарочно они и получают место в золотой середине списка, что довольно символично.

Жена-Весы может доставить много проблем тем мужчинам, которые не сильны в психологии или неопытны. Достаточно хотя бы немного научиться разбираться в людях, чтобы спастись от истерик жен-Весов.

Рыбы. Рыбы на седьмом месте в списке самых истеричных жен по знаку Зодиака. Больше всего Рыб раздражает в близком человеке отсутствие чувства юмора. Однако не только поэтому они и истерят время от времени. Если муж не понимает их и не ценит их добро, то истерики могут закончиться разрывом отношений.

В целом эти дамы очень спокойны, а также способны сами кого угодно заставить рвать на себе волосы и кричать, бегая кругами. К тому же их истерики спокойны и довольно быстро заканчиваются.

Козерог. Козероги истерят очень сильно, но крайне редко. Замужняя женщина или девушка этого знака Зодиака очень осторожна, но лишь поначалу. Когда Козерог в браке с мужчиной уже два-три года, начинается период внезапных истерик, которые невозможно предсказать.

Козероги теряются, когда понимают, что в их жизни наступила черная полоса. Когда нет возможности справляться с нагрузками и решать проблемы в одиночку, они показывают свое истинное лицо — истеричное и неуравновешенное.

За это мы даем им восьмое место в рейтинге. Возможно, их нужно было бы поднять повыше, но лучше не рисковать лишний раз.

Дева. Девы обожают истерики, но не впутывают в них своих мужей. Они дипломатично ведут спор и не ставят ультиматумы, но если их достать как следует, это будет не просто истерика, а сущий ад.

У Дев есть другие привычки, способные разрушить жизнь, приведя к тотальному недопониманию и даже ненависти в отношениях. Речь идет об их властолюбии, жадности и ревнивости.

Среди истеричных жен они занимают 9-е место.

Близнецы. Дамы, рожденные под этим знаком Зодиака, редко позволяют себе истерики, потому что понимают, как глупо это выглядит. Их мужьям с ними довольно сложно временами, но это из-за того, что они скрытные. Это иная проблема, поэтому не будем на ней зацикливаться. Истерик у Близнецов почти не бывает, так что они располагаются на 10-м месте.

Худшей чертой характера этих жен в тяжелые времена является безразличие. Близнецы могут закатить истерику, если поймут, что их пытаются заставить что-то делать, ведь они не терпят приказов.

Рак. Ракам хорошо известно, как управлять эмоциями. Именно поэтому истерики у них случаются крайне редко. 11-е место они получают, потому что являются одними из самых спокойных женщин на Земле.

Такая жена не будет мучить своего мужчину постоянными истериками. Она может закатить скандал или обидеться, но только из-за чего-то стоящего. Терпения у Раков хоть отбавляй, поэтому жить с ними довольно просто и приятно.

Другое дело, что понравиться им непросто, но это уже иной разговор.

Скорпион. Скорпионы только делают вид, что истерят. Если женщина-Скорпион замужем, то ей не нужно показывать свой характер. Этим дамам легко заставить себя успокоиться. Другое дело, что

из-за их поведения истеричками становятся мужчины — это действительно огромная проблема. Есть много качеств, которые сами Скорпионы ненавидят в людях, поэтому такие жены очень требовательны.

Дама-Скорпион способна приручить и подмять под себя практически любого мужчину, а истерики для них являются грязным оружием, которое они принципиально не используют. За это мы даем им последнее, 12-е место в рейтинге.

Возможно, истерики женщины используют для защиты или же, наоборот, для нападения. В большинстве случаев нужно просто уметь разговаривать со своими женами, слушать их. Дипломатия — ключ к решению любых проблем