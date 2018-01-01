В каком возрасте лучше всего создавать семью

В двадцать – слишком рано, в сорок – поздновато. Но идеальный возраст для вступления в брак все же существует.

The Independent рассказала об исследовании ученых, проводивших опрос среди разновозрастных семейных пар, чтобы определить наилучший возраст для создания семьи. В результате группа научных специалистов под руководством доктора Николаса Вольфингера пришла к заключению о том, что становиться семейными людьми предпочтительнее в промежутке между 28 и 32 годами.

«Большинство семейных пар, которые поженились в этом возрасте, чувствуют себя наиболее счастливыми. Процент разводов в данной возрастной категории крайне низкий»,

- объяснили исследователи свое решение.

Что касается людей, которые обзавелись семейными узами в 20 лет, они, как следует из данных исследования, разводятся чаще всех.

В данной категории супругов отмечается самый большой процент разочарований от семейной жизни, отметили авторы работы, -

этому способствует то обстоятельство, что к 20 годам люди имеют еще слишком мало жизненного опыта, который бы позволял им лучше справляться с нагрузкой семейной жизни.

Вступившие в брак ближе к сорока годам также не слишком счастливы. По словам специалистов, семья в этом возрасте часто создается по принципу «последнего шанса» из опасений, что другой возможности для этого уже не представится. Но именно при таком подходе хорошо узнать и оценить партнера не представляется возможным.