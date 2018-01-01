Самая неприступная женщина по знаку Зодиака

Женщины, окруженные мужским вниманием, чувствуют себя увереннее и испытывают настоящее удовольствие. Однако многие не только не разрешают мужчинам пересекать границы дозволенного, но и вовсе не подпускают их к себе. Оказывается, женская неприступность во многим зависит от знака Зодиака.

Каждая представительница прекрасного пола по-своему уникальна. Кто-то готов сам завести разговор с мужчиной, другие же, наоборот, будут избегать настойчивых поклонников. Во многом это зависит от знака Зодиака. Дело в том, что некоторые представительницы зодиакального круга не отличаются скромностью и недоступностью, в отличие от тех, кто старается держать ухажеров на расстоянии, несмотря на любые попытки и способы ухаживания. Эксперты предлагают вашему вниманию рейтинг самых неприступных женщин по знака Зодиака.

12-е место — Стрелец

Добиться внимания женщины-Стрельца совсем не сложно, намного больше усилий потребуется, чтобы уговорить ее на серьезные отношения.

Эти представительницы зодиакального круга чаще всего ставят в приоритет карьеру, а не любовь, поэтому ухаживания, романтические свидания и другие нежности их совершенно интересуют.

Однако все вышесказанное не мешает им наслаждаться обществом мужчин и даже использовать их в своих целях. Если представительница этого знака пожелает физической близости, она не будет отказывать себе в удовольствии, и никакие моральные принципы ее не остановят. Проведя ночь с женщиной-Стрельцом, большинство мужчин, вероятно, захотят чего-то большего, но им придется услышать категорический отказ.

11-е место — Овен

Представительницы этого знака Зодиака не считают, что мужчины должны ухаживать за ними. Скорее, наоборот — они сами стремятся завоевать сердце понравившегося человека.

Такую женщину никогда не восхитят дорогие букеты цветов, пафосные украшения и другие знаки внимания, от которых другие женщины буквально приходят в восторг.

Несмотря на это, Овны не отличаются неприступностью. Если они захотят завести знакомство с мужчиной, то сделают это довольно просто. Они не являются сторонницами устаревшего принципа «мужчина всегда должен делать первый шаг»: если человек действительно понравится им, они сделают все, чтобы добиться его внимания.

10-е место — Дева

Мужчинам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы завоевать внимание Девы, ведь если вы не соответствуете ее идеалу, делать это бесполезно. У представительницы этого знака Зодиака существуют определенные представления о том, какой мужчина должен быть рядом с ней — начиная с характера и заканчивая вкусом в одежде.

В этом и заключается главная сложность — если вы ей не подходите, будьте готовы к отказу. Однако если вы являетесь тем самым мужчиной, которого она искала всю жизнь, она вас не отпустит.

Если Дева захочет добиться от вас взаимных чувств, она сделает для этого все. Тогда вы заметите, что неприступность — далеко не главное ее качество.

9-е место — Скорпион

На первый взгляд мужчинам может показаться, что заполучить внимание женщины-Скорпиона — сложная задача. На самом же деле это не так. Эти представительницы зодиакального круга готовы открыто заявлять о том, что они не являются сторонницами серьезных отношений, а вот мимолетные романы их привлекают гораздо больше. Однако

если вы захотите сблизиться с этой дамой, то вам придется приложить немало усилий. Обычно этот знак Зодиака очень ответственно относится к выбору постоянного партнера,

а значит, вам придется продемонстрировать не только мастерство ухаживания, но и свои внутренние качества.

8-е место — Дева

Для представительниц этого знака Зодиака отношения — серьезный и ответственный шаг. Если мужчина сможет показать серьезность своих намерений, то завоевать сердце девушки-Рака будет несложно.

Она способна восхититься даже самым простым способом ухаживания, поэтому, подарив ей букет цветов и устроив романтический ужин, вы легко добьетесь благосклонности.

Если же на протяжении долгого времени представительница этого созвездия продолжает игнорировать вас, возможно, она пережила тяжелый роман, или же вы просто не соответствуете ее вкусу.

7-е место — Телец

Считается, что эти представительницы зодиакального круга обладают тяжелым характером, а неприступность — их основное качество. Однако если вам доведется встретить на своем пути женщину-Тельца, вы поймете, что завоевать ее внимание не составит труда.

Чтобы очаровать женщину-Тельца, нужно показать, что ей будет с вами весело и одновременно комфортно. Она легко подпустит вас к себе, если заметит, что вы не относитесь к числу скучных мужчин, чьи разговоры касаются лишь работы.

Если впоследствии вы сможете заинтересовать ее, то она не будет препятствовать вашим ухаживаниям и игнорировать ваши знаки внимания.

6-е место — Лев

Центральное место рейтинга по праву занимают яркие и эксцентричные Львицы. Они обожают ловить на себе взгляды противоположного пола, несмотря на то, что стараются это скрывать. Этому знаку Зодиака свойственно желание всегда быть в центре внимания. Именно поэтому, даже если мужчина покажется ей вполне достойным, она не откажет себе в удовольствии насладиться его ухаживаниями.

Когда Львица поймет, что поклоннику надоело тратить свое время и силы впустую, не получая взаимности, она сразу же сменит свое привычное высокомерие на покорность.

Только в этот момент мужчина поймет, что неприступная и властная Львица может быть послушной и ласковой кошкой.

5-е место — Весы

Увидев представительницу этого знака Зодиака, невозможно даже представить, какие силы и терпение необходимы мужчине, чтобы хотя бы немного сблизиться с ней. У некоторых женщин-Весов слишком завышены требования к будящему избраннику. Это значит, что он должен быть не только умным, красивым и богатым, но и обладать набором других положительных качеств. Например,

если внезапно ей станет скучно, вы должны немедленно угадать ее желания и разнообразить времяпровождение так, чтобы избавить ее от скуки. Это всего лишь один из самых незначительных капризов, которые свойственны женщинам-Весам.

Если вы сумеете доказать, что заслуживаете место ее второй половинки, значит, ваша цель достигнута.

4-е место — Близнецы

Считается, что из всех знаков Зодиака Близнецы являются самыми легкомысленными и непостоянными, но это ошибочное мнение. Как выяснилось, свойственная им ветреность проявляется лишь в том случае, если жизнь становится скучной и перестает радовать их. В такие моменты они способны бросить все и отправиться на поиски новых ощущений. Однако

во время знакомства с противоположным полом эти дамы могут быть максимально неприступными, воспринимая в штыки даже ни к чему не обязывающий комплимент.

Чтобы добиться ее расположения, недостаточно просто подарить ей цветы и на протяжении вечера разбавлять разговор остроумными шутками. С женщиной-Близнецом подобные приемы не сработают.

3-е место — Водолей

Женщины-Водолеи сумели завоевать третье место рейтинга благодаря своей уникальной хитрости. Во время первого знакомства эта женщина будет дружелюбно улыбаться и кокетничать. Она будет реагировать на флирт, поддаваться ухаживаниям и даже сама постарается тонко намекать на что-то большее. Спустя время

мужчине может показаться, что он уже полностью завладел ее сердцем, но именно в этот момент его настигнет разочарование. Как только он намекнет ей на близость, в ответ послышится решительное «нет».

Такой вариант ответа может привести ухажера в настоящий шок, но таковы женщины-Водолеи — хитрые и неукротимые.

2-е место — Козерог

Женщины-Козероги совершенно не романтичные, именно поэтому ухаживания за ними не принесут результата. Даже если мужчина возьмет в руки огромный букет красных роз и вместе с ним поднимется к ней при помощи пожарной лестницы, она скорее сочтет его сумасшедшим, нежели восхитится таким поступком. Причина заключается в том, что представительниц этого знака не интересуют мимолетные романы, они стремятся лишь к серьезным отношениям.

Если мужчина пожелает сблизиться с женщиной-Козерогом, ему не нужно проявлять изобретательность и пытаться впечатлить ее помпезными романтическими выходками.

Наоборот, необходимо показать, что ее потенциальный партнер настроен по отношению к ней крайне серьезно, и тогда барьер разрушится сам собой.

1-е место — Рыбы

Эти представительницы зодиакального круга заслуженно занимают первое место рейтинга. Ведь гораздо проще смириться с тем, что никому не суждено завоевать их сердце, чем пытаться сделать это самому. Дело в том, что женщины-Рыбы чаще всего погружены в себя.

Они намного комфортнее ощущают себя в одиночестве и готовы наслаждаться им на протяжении всей жизни. Добиться симпатии этой женщины вполне возможно, но для этого мужчина должен быть менее настойчив.

Не нужно досаждать ей постоянными звонками и сообщениями, тем более — становиться инициатором «случайных» встреч. Желательно позволить ей сделать свой выбор самостоятельно, и тогда она сама даст мужчине возможность сблизиться с ней.