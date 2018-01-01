Устали - рисуйте цветы, или 15 советов по арт-терапии для начинающих

Многие слышали об арт-терапии, но понимание ее различается. Основная концепция арт-терапии как вида психологической помощи - исцеление с помощью творческого самовыражения. Методика арт-терапии базируется на убеждении, что содержание внутреннего «Я» человека отражается в зрительных образах всякий раз, когда он рисует, пишет картину или лепит скульптуру, в ходе чего происходит гармонизация состояния психики.

Это направление появилось в 40-е годы в англосаксонских странах на стыке искусства, психологии и медицины. Сейчас в арт-терапию вошел постмодерн с новыми подходами – инсталляциями, перфоманса ми, ленд-артом. Яркий представитель этого направления – художница и арт-терапевт из Италии Мона Лиза Тина – впервые в Латвии выступит с лекцией об арт-терапии в рамках международной ярмарки современного искусства Jūrmala Art Fair 21 июля в 16.00. После лекции, в 17.00, пройдет демонстрация документального фильма «Работа искусства». Мероприятие, которое проходит в гостинице Light House Hotel Jurmala, будет бесплатным и открытым для всех желающих.

В чем ключ к успеху арт-терапии?

Во время сеанса арт-терапии человек с помощью красок выражает свои страхи, обиду, грусть или проблемы.

Это помогает проявить то, что скрывалось глубоко внутри, за гранями собственного понимания, является новым способом самопознания, эмоционального раскрытия, а также поиском ответов на давно беспокоящие вопросы.

Благодаря тому, что в процессе рисования у нас активно задействуется правое, творческое, полушарие мозга, то левое, отвечающее за анализ информации, меньше включается в критику.

Важно именно спонтанное выражение эмоций через процесс творчества. Нужно просто сосредоточиться на рисовании, не думая о том, каким будет результат. Так удастся избежать негативных эмоций, переживаний по поводу того, что результат далек от совершенства.

Освобожденное от внутреннего контроля подсознание открывает доступ к внутренним ресурсам, что дает ключ к пониманию себя, а также источнику творчества и новых идей.

Каждый может самостоятельно, без помощи специалистов пробовать заниматься арт-терапией в домашних условиях, чтобы расслабиться, снизить напряжение и лучше понять себя. Конечно, для полноценного эффекта стоит прибегнуть к помощи специалистов.

Художница и арт-терапевт из Италии Мона Лиза Тина. FOTO: пресс-фото

15 популярных советов по арт-терапии для начинающих:

Устали — рисуйте цветы

Душит злость — рисуйте линии

Болит — лепите

Скучно — заполните листок бумаги разными цветами

Грустно — рисуйте радугу

Страшно — делайте аппликации из тканей

Возмущаетесь — рвите бумагу на мелкие кусочки

Беспокоитесь — складывайте оригами

Напряжены — рисуйте узоры

Важно вспомнить — рисуйте лабиринты

Разочарованы — сделайте копию картины

Отчаялись — рисуйте дороги

Надо что-то понять — нарисуйте мандалы

Надо быстро восстановить силы — рисуйте пейзажи

Хотите понять свои чувства — рисуйте автопортрет

Jūrmala Art Fair проходит в Юрмале уже второй год подряд.

В программе этого года - выставка работ легендарного американского режиссера Дэвида Линча, возможность поучаствовать в интерактивном диалоге с Линчем, а также лекции и мастер-классы специалистов в области современного искусства из Италии, Тибета и России.

О Jūrmala Art Fair: «Jūrmala Art Fair - 2018» состоится с 18 по 22 июля в гостинице Light House Hotel Jurmala. Это международная ежегодная ярмарка современного искусства, цель которой: развить арт-рынок в Латвии и ввести традицию коллекционирования предметов мирового современного искусства. В рамках ярмарки проходят выставки, лекции, мастер-классы признанных мировых деятелей искусства и профессионалов арт-бизнеса. Посетители ярмарки имеют возможность не только познакомиться с известными именами в современным искусстве, но и получить частную профессиональную консультацию, а также приобрести коллекционные работы. Большинство мероприятий ярмарки открыты для всех посетителей и бесплатны.