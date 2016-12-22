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Не знаете, как приготовить кролика в кефире? Ловите очень простой рецепт!

Ингредиенты: кролик - 1 тушка, кефир - 250 г, цедра половины лимона, соль, молотый черный перец, растительное масло.

Приготовление:

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Маринад для лосося на гриле

1. Тушку кролика помыть, разрезать на порционные куски.

2. Для маринада смешать кефир, лимонную цедру, соль и перец. Добавить куски кролика, перемешать, накрыть и поставить в холодильник на сутки.

3. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить кролика на сильном огне до золотистого цвета со всех сторон.

4. Уменьшить огонь и довести до готовности, время от времени переворачивая. При необходимости добавить немного воды или бульона.

5. Подавать с вареным или жареным картофелем и зеленью.

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