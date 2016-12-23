Итальянский шеф-повар раскрыл секрет приготовления пасты

Имеет ли какое-то значение, кладете ли вы макароны в холодную воду или в кипящую? Итальянский шеф-повар расскрыл главный секрет приготовления одного из самых популярных блюд.

Паста с давних пор является одним из самых любимых блюд не только итальянцев, но и жителей многих других стран мира. Но как правильно ее готовить?

Существует два основных метода, один из которых подразумевает помещение макарон в холодную воду и установку их на огонь, а второй - засыпание их в кипящую воду.

До сих пор сторонники обоих методов приготовления пасты ведут между собой яростные споры о том, какой из них позволяет приготовить самое вкусное блюдо.

«В реальности не существует никакой определяющей разницы в том, когда именно вы кладете пасту в воду, - говорит итальянский шеф-повар Розарио Джанфирини. - Речь может идти о том, что при помещении макарон в холодную воду паста быстрее готовится. Многие замечали, что если класть макароны в холодную воду, они чаще склеиваются между собой или вообще прилипают ко дну кастрюли.

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Тут все зависит от качества купленной вами продукции. Существуют самые дорогие сорта, которые доставляются прямо из Италии, и они крайне редко склеиваются, а существуют дешевые разновидности в супермаркетах для массового покупателя, которые часто изготовляются в стране их продажи. Иногда эти дешевые макароны не только склеиваются между собой даже при помещении непосредственно в кипящую воду, но и вообще разваливаются.

Если вы спросите, как готовлю пасту именно я, то

мне нравится дождаться легкого нагрева воды, добавить туда соль, дождаться ее растворения и немедленно положить макароны.

В результате получается концентрированная крахмальная вода, которую можно смешивать с соусом. Мне лично нравится добавить немного этой воды в готовую пасту. Помните о том, что чем меньше воды в кастрюле, тем выше концентрация в ней крахмала».