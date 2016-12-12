Новогодний стол по-советски: любимые традиционные рецепты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: twitter.com/60689194

Традиционное новогоднее застолье с «советским» набором продуктов у многих до сих пор остается самым популярным. Как и 25 лет назад, на праздничном столе – оливье, селедка под шубой, холодец, шампанское и мандарины.

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С появлением в магазинах разнообразных продуктов со всего света с новогодних столов на какое-то время исчезли любимые многими с детства кушанья. Им на смену пришли не менее вкусные, но непривычные блюда из ранее недоступных продуктов. Так,

к запеченному мясу «по-французски», как дань европейским традициям, добавились утка или гусь. Полюбились также салаты «Цезарь» и «Греческий».

Да и разных сортов сыра и колбасы на праздничном столе стало больше.

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Однако недавние опросы показали, что новогоднее застолье с «советским» набором продуктов остается популярным до сих пор. И сегодня мы можем воспроизвести многие традиционные рецепты и устроить праздник «как у бабушки».

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В СССР на стол в новогоднюю ночь, как и сейчас, обычно подавали салаты, закуски, студни и заливное.

Обязательными атрибутами Нового года были советское шампанское, сырокопченая колбаса, красная икра, шпроты, конфеты «Ассорти»

или «Вишня в ликере», водка «Пшеничная», консервированные ананасы или персики и непременно свежие фрукты – как правило, мандарины или апельсины. Итак, новогоднее меню «по-советски».

Салат «Мимоза»

Состав: три отварные картофелины, три моркови, две банки рыбных консервов (лосось, сайра), четыре яйца, 200 граммов майонеза.

Приготовление: отваренные морковь, картофель и яйца охладить. Картофель и морковь очистить и натереть на крупной терке, не смешивая между собой. Яйца очистить, отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной терке, желтки – просто раскрошить, немного помять вилкой.

Консервы чуть-чуть приоткрыть и слить масло. Открыть полностью и размять рыбу вилкой.

Взять плоскую форму с высокими бортиками. Уложить в нее салат слоями, каждый слой смазывая небольшим количеством майонеза. Сначала картофель, потом морковь, рыбу, белки. Если форма небольшая, то слои можно повторить.

Салат сверху смазать толстым слоем майонеза и посыпать размельченными желтками.

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Салат «Оливье»

Состав: 400 граммов вареной колбасы или отварного мяса, одна банка консервированного зеленого горошка, пять яиц, две крупные моркови, три-четыре средние картофелины, три-четыре соленых огурца, упаковка майонеза, соль по вкусу.

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Приготовление: картофель, морковь, яйца отварить. Яйца и картофель очистить, остудить, порезать небольшими кубиками. Морковь, огурцы и колбасу порезать примерно так же.

Добавить зеленый горошек и мелко нарезанный репчатый лук. Заправить солью и майонезом по вкусу. Все перемешать.

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Холодец из трех видов мяса

Состав: две моркови, две луковицы, два корня петрушки, одна говяжья рулька, две свиные голяшки, одна целая курица, одна чайная ложка черного перца горошком, одна чайная ложка душистого перца горошком, четыре-пять лавровых листьев, три зубчика чеснока, соль, зелень.

Фото из Instagram:

"Убийца" времени - холодец. Делала впервые, по просьбе одного человека 😉 да и из любопытства (ведь помню ещё из детства как любила мясо вытаскивать из формочек с незастывшим холодцом 😁) ясно, что ушёл у меня на него не один вечер (ну нет столько свободного времени за раз). А получилось очень вкусно, ещё бы - он переполнен мясом!!! Там сплошное мясо! 😁 #холодец #традиции #дом Очередной раз доказываю себе, что нет ничего, что человек не смог бы сделать. Главное - желание, упорство #явсемогу Но ещё не скоро я снова сделаю холодец 😂

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Приготовление: мясо промыть в холодной воде, замочить на всю ночь. Поставить варить бульон – мясо залить новой водой и дать закипеть на среднем огне. Затем варить на медленном огне не менее восьми часов. После закипания бульона с него нужно несколько раз снять пену. После двух-трех часов варки в кастрюлю с мясом добавить лук, очищенную морковь, корень петрушки.

Если на поверхности бульона в процессе варки будет много жира, снимайте его ложкой каждый час.

За час до окончания варки положите лавровый лист и перец. Внимание: на протяжении всего процесса варки кастрюлю крышкой не закрывать.

Выключить огонь, извлечь мясо, вынуть из бульона овощи – они нам больше не понадобятся. Мясо отделить от костей. Нарезать его небольшими кусочками (1×1 см). Бульон посолить, даже немного больше чем нужно – после остывания он станет менее соленым.

Мясо заложить в форму, заполнив ее примерно на треть или половину объема. Сверху залить бульоном. Дать холодцу остыть до комнатной температуры, потом убрать в холодильник.

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Рыба под маринадом

Состав: 400 г рыбного филе, две столовых ложки муки, полстакана растительного масла, три морковки, три луковицы, один стакан томатного сока, один стакан воды, две-три столовых ложки сахара, соль, одна-две столовых ложки уксуса, лавровый лист, душистый перец, гвоздика – по вкусу.

Фото: youtube.com

Приготовление: сначала делаем маринад. Нужно вымыть и почистить морковь и лук. Нарезать их соломкой или натереть на крупной терке, разогреть в сковороде масло. Сначала обжарить лук, затем к нему к нему морковь и обжаривать еще пять минут.

Добавить томатный сок, пряности, потушить 15 минут. Затем влить одну-две столовые ложки 9-процентного уксуса и один стакан воды или рыбного бульона.

Добавить сахар, соль по вкусу и охладить.

Рыбу нарезать кусочками 2×2 см. В муку добавить перец и соль, обвалять в ней рыбу и поджарить ее на растительном масле до готовности. Залить рыбу маринадом, поставить в холодильник на три-четыре часа, а лучше на ночь.

А это просто для настроения! Помните еще одно новогоднее блюдо?

Сельдь под шубой

Состав: две тушки соленой сельди, три картофелины, три моркови, две свеклы, одна луковица, четыре яйца, упаковка майонеза.

Приготовление: рыбу предварительно рекомендуется вымочить в холодной воде, молоке или охлажденном настое крепкого чая. Вымачивание благоприятно сказывается на вкусе сельди: она становится мягче, нежнее, сочнее.

Помыть и отварить свеклу до готовности. Переложить ее в сухую посуду и остудить. Отварить морковь и картофель в мундире около получаса. Выложить на тарелку, также остудить.

В кипящей воде варить яйца не более десяти минут. Затем залить их холодной водой, чтобы они остыли.

Разделать сельдь: отделить голову, вынуть внутренности, сполоснуть.

Очистить селедку от кожи, срезать хвост и плавники. Разделить сельдь на две части, надрезав вдоль спины. Извлечь хребет и все кости.

Полученное филе нарезать небольшими кубиками.

Очистить вареный картофель от кожуры, натереть на терке. Удалить скорлупу с яиц, натереть их на терке среднего размера. Очищенную морковь натереть на терке среднего размера. Остывшую свеклу почистить, натереть на средней терке.

Очистить и мелко нарезать лук. Выложить его в глубокую миску и залить кипятком для удаления резкого запаха и ярко выраженной горечи. Чтобы вкус блюда был мягче, лук можно заменить натертым на крупной терке зеленым яблоком.

Фото из Instagram:

Выложить на большое блюдо слой натертого картофеля, смазать его майонезом. Сверху – измельченное филе сельди, также смазать его майонезом. Воду из миски слить, лук просушить и выложить поверх селедки.

Следующий слой сделать из измельченных яиц, смазать их майонезом. Выложить натертую морковь и снова майонез.

Верхний слой салата сформировать из свеклы, смазать майонезом. Поставить готовое блюдо в холодильник на три-шесть часов, чтобы оно хорошо пропиталось.

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Торт «Наполеон»

Состав: 400 г сливочного масла, два яйца, 2/3 стакана холодной воды, три стакана муки, три столовые ложки коньяка, одна столовая ложка 9-процентного уксуса, щепотка соли.

Для заварного крема: четыре яйца, полтора литра молока, два стакана сахара, один пакетик ванильного сахара, 200 граммов сливочного масла, полстакана муки.

Фото из Instagram:

Приготовление: в 2/3 стакана воды добавить уксус и коньяк. Перемешать. В стакан или чашку вбить яйца, посолить, размешать, но не взбивать. Соединить с водой, перемешать до однородности.

Сливочное масло из холодильника нарезать кубиками. Просеять три стакана муки. Сливочное масло выложить на муку и порубить ножом до состояния крупки. Процесс этот небыстрый, может занять до получаса.

Сформировать из масляной муки горку, сделать в ней углубление, влить яйца с водой и уксусом. Замесить тесто, разделить его на десять равных частей, скатать из них колобки. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на один час.

Сварить крем: в кастрюлю с высокими бортиками и плоским дном вбить яйца, добавить сахар, молоко, муку и ванильный сахар. Массу как следует перемешать, чтобы не было комочков, и поставить на медленный огонь.

Крем необходимо непрерывно перемешивать, чтобы он не пригорел. Лучше всего это делать венчиком для взбивания яиц.

Когда масса начнет закипать и на ее поверхности появятся пузырьки, выключить и добавить сливочное масло. Оставить остывать.

Нагреть духовку до 220° С. Пока она нагревается, раскатать первый корж. Он должен быть тонким и по площади примерно равняться подносу или блюду, на котором будет лежать готовый торт.

Тесто намотать на присыпанную мукой скалку и аккуратно переложить на противень. Обрезать края теста, приложив к нему в качестве шаблона блюдо или поднос, на котором будет лежать торт.

Корж часто наколоть вилкой и поставить в духовку.

Выпекать пять-семь минут до светло-золотистого цвета. Все время внимательно следите за процессом выпечки – тонкий корж может подгореть.

Когда корж испекся, аккуратно снять его и оставить остывать. Выпечь подобным образом еще девять коржей. Отдельно испечь обрезки теста, дав им хорошенько подрумяниться.

Фото из Instagram:

Измельчить обрезки от коржей. Форму застелить фольгой. На дно положить один остывший корж и сверху размазать по нему три-четыре ложки заварного крема.

Будьте внимательны – вам нужно рассчитать количество крема на каждый корж так, чтобы его хватило на весь торт.

Сверху выложите остальные коржи, промазывая их кремом. Вверху также должен быть крем.

Накрыть форму крышкой и поставить в холодильник. Для того, чтобы «Наполеон» хорошо пропитался, нужно не менее двух часов, а лучше больше. Перед подачей на стол обсыпать поверхность и бока торта крошками.

ЧИТАЙ НА TVNET: Торт «Наполеон» с заварным кремом

Приятного аппетита! И с Новым Годом!

Фото из Instagram:

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