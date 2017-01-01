Рулетики из баклажанов с сырной начинкой

Эти р улетики из баклажана готовятся быстро, выглядят потрясающе и получаются очень вкусными. Попробуйте непременно!

Ингредиенты: ломтики баклажана – 3 шт., сливочный сыр – 60 г, чеснок – 5 г, зелень укропа – 3 г, зеленый лук – 3 г, помидор – 30 г, соль – по вкусу, сливки – по вкусу.

Приготовление:

Реклама

1. Раздавить и измельчить чеснок. Соединить чеснок и сливочный сыр. Измельчить зелень и добавить ее к сыру, перемешать. Если начинка получилась очень густой, можно добавить в нее немного сливок.

2. Нарезать баклажан пластинами, посолить и оставить на 10 минут. Обжарить ломтики баклажана на смазанной растительным маслом сковороде до золотистого цвета.

3. Намазать ломтики баклажана сырным кремом. Помидор и лук нарезать небольшими кусочками. Выложить их на баклажан, добавить зелень и свернуть рулетики.

Еще по этой теме