Рулетики из баклажанов с сырной начинкой

Эти р улетики из баклажана готовятся быстро, выглядят потрясающе и получаются очень вкусными. Попробуйте непременно!
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Ингредиенты: ломтики баклажана – 3 шт., сливочный сыр – 60 г, чеснок – 5 г, зелень укропа – 3 г, зеленый лук – 3 г, помидор – 30 г, соль – по вкусу, сливки – по вкусу.
Приготовление:
1. Раздавить и измельчить чеснок. Соединить чеснок и сливочный сыр. Измельчить зелень и добавить ее к сыру, перемешать. Если начинка получилась очень густой, можно добавить в нее немного сливок.
2. Нарезать баклажан пластинами, посолить и оставить на 10 минут. Обжарить ломтики баклажана на смазанной растительным маслом сковороде до золотистого цвета.
3. Намазать ломтики баклажана сырным кремом. Помидор и лук нарезать небольшими кусочками. Выложить их на баклажан, добавить зелень и свернуть рулетики.Еще по этой теме