Пышная творожная запеканка с яблоками

Пышную запеканку из творога и яблок можно подавать со сметаной, вареньем, медом или сгущенным молоком.

Ингредиенты: творог - 500 г, яйца - 4 шт., манная крупа - 120 г, яблоки - 2 шт., сахар - 150 г, цедра одного лимона, лимонный сок - 1 ст. л., ванилин на кончике ножа, разрыхлитель - 1 пакетик, соль - щепотка.

Приготовление:

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1. Отделяем желтки от белков. Желтки перетираем с сахаром, ванилью и цедрой одного лимона. В полученную массу добавляем творог, лимонный сок, разрыхлитель и соль.

2. Яблоки очищаем и режем на тонкие дольки.

3. Белки взбиваем до пышной пены и аккуратно добавляем в творог.

4. Форму смазываем сливочным маслом и присыпаем манкой.

5. Выкладываем в форму творожную массу и украшаем дольками яблок. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 35-40 минут. Перед подачей остужаем.

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