Суп из цветной капусты: всего три ингредиента!

Предлагаем простой и быстрый рецепт супа из цветной капусты. Его можно готовить на овощном, курином или мясном бульоне.

Ингредиенты: большая головка цветной капусты - 1 шт., бульон комнатной температуры - 4 стакана, сливки - 1/2 стакана,соль и перец по вкусу.

Приготовление:

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1. Цветную капусту помыть, убрать листья. Приправить солью и перцем, полить оливковым маслом.

2. Разогреть духовку до 200 град. С и запекать капусту 30 минут.

3. Срезать соцветия, оставить немного для подачи.

4. Поместить капусту, сливки и бульон в блендер, взбить до получения однородной массы.

5. Прогреть суп, посолить и поперчить по вкусу. Посыпать оставшимися соцветиями капусты и подавать.

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