Хрустящие румяные оладьи из картофеля (драники) с сыром хорошо подойдут для ужина.

Ингредиенты (на 2 порции): средний картофель - 3 шт., репчатый лук - 1 шт., мука - 1-2 ст. л., соль, перец по вкусу, тертый сыр - 50 г, яйцо - 1 шт., растительное масло для обжарки

Приготовление:

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1. Натереть очищенный картофель и лук на крупной терке. Слить лишнюю жидкость, но не отжимать.

2. Добавить муку, соль, перец, тертый сыр и яйцо. Перемешать до получения однородной массы.

3. Жарить драники на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Обсушить на бумажном полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавать с зеленью и сметаной.

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