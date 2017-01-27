Китайский Новый год: курица в кисло-сладком соусе

Курица в кисло-сладком соусе
 

Курица в кисло-сладком соусе. Фото: Flickr/by jarrodlombardo

Кисло-сладкий соус широко используется в китайской кухне. Предлагаем рецепт приготовления курицы с овощами в кисло-сладком соусе.

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Ингредиенты: куриное филе - 450 г, яичный белок - 1 шт., крупная соль - 1/2 ч. л., кукурузный крахмал - 2 ч. л., консервированные ананасы банка (285 мл), ананасовый сироп из банки - 1/4 стакана, белый уксус - 1/4 стакана, кетчуп - 1/4 стакана, крупная соль - 1/2 ч. л., коричневый сахар - 2-3 ст. л., растительное масло - 1 ст. л. + 1 ч. л., сладкий красный перец нарезанный - 1 шт., сладкий желтый перец нарезанный - 1 шт., тертый корень имбиря - 1 ч. л.

Приготовление:

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1. В миске смешать кусочки курицы с яичным белком, солью и кукурузным крахмалом. Дать настояться в течение 15 минут при комнатной температуре.

2. Перемешать ананасовый сок, уксус, кетчуп, соль и коричневый сахар.

3. Нагреть большую сковороду или вок на сильном огне. Налить 1 столовую ложку растительного масла. Добавить курицу и распределить мясо в один слой. Готовить в течение 1 минуты.

4. Перевернуть и обжарить в течение еще 1 минуты.

Переложить курицу на чистую тарелку, оставив максимальное количество масла в сковороде.

5. Уменьшить огонь и добавить оставшуюся 1 чайную ложку растительного масла. Когда масло нагреется, добавить куски перца и имбирь. Обжарить в течение 1 минуты.

6. Добавить кусочки ананаса и кисло-сладкий соус. Довести до кипения и добавить кусочки курицы. Готовить на медленном огне в течение 1-2 минут, до готовности курицы. Попробовать соус и добавить коричневый сахар по желанию.

Подавать можно с рисом, лапшой или овощами.

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