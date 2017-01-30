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Подавайте этот зимний суп-пюре из запеченных овощей вместе с оливковым маслом extra virgin, раскрошенной фетой и хрустящим французским хлебом.

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Ингредиенты: большая свекла - 2 шт., красный лук, разрезанный пополам, - 2 шт., морковь, разрезанная вдоль на 4 части, - 2 шт., оливковое масло, неочищенные зубчики чеснока - 4 шт., картофель, очищенный и нарезанный, - 350 г, коричневый сахар - 1 ч. л., овощной бульон - 1 л, раскрошенная фета - 120 г, веточки тимьяна, оливковое масло и хлеб для подачи, соль, специи по вкусу.

Приготовление:

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1. Разогреть духовку до 200 град. С. Свеклу хорошо помыть, завернуть в фольгу и запекать 45 минут.

2. Уменьшить нагрев до 180 град. С. Застелить противень бумагой, выложить сверху морковь и лук. Сбрызнуть оливковым маслом. Запекать вместе со свеклой еще полчаса.

Затем добавить чеснок и готовить 30 минут. Свекла должна легко протыкаться вилкой, а остальные овощи – слегка закарамелизоваться.

3. Свеклу почистить и нарезать, сложить в кастрюлю вместе с луком и морковью. Выдавить чеснок из шкурок. Добавить бульон и картофель. Накрыть и довести до кипения. Готовить на небольшом огне 20 минут, чтобы картофель стал мягким.

4. Взбить суп погружным блендером, добавить сахар и приправы.

5. Готовый свекольный суп перелить в тарелки и сбрызнуть оливковым маслом. Украсить фетой и веточками тимьяна. Подавать вместе с багетом.

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