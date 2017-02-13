Три десерта ко Дню Валентина от Русского TVNET и Kasha Gourmet

Накануне Дня всех влюбленных Русский TVNET получил уникальную возможность посетить мастер-класс по приготовлению десертов в студии Kasha Gourmet. Агнеса Климина по образованию компьютерный дизайнер, а выпечка - ее хобби, которое со временем переросло во вторую профессию - уже полтора года Агнеса сотрудничает с рестораном Kasha Gourmet. Быть может, поэтому ее мастер-класс был таким душевным, теплым, легким, искренним и каким-то даже домашним...

Это было реально здрово! Мы смотрели, слушали, сами принимали непосредственное участие в процессе, творили и... сотворили! И вот что поняли:

такую «вкусноту и красоту» приготовить не так уж и сложно, если следовать советам профессионала, придерживаться рецептуры, а главное - готовить с любовью!

Попробуйте и вы - смотрите, как это красиво и празднично! А еще - поверьте на слово - очень нежно и вкусно...

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: календарь мастер-классов Kasha Gourmet найдете ЗДЕСЬ