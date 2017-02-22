Так быстро вы еще никогда не пекли блины: смотрите сами!

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Портал Adme.ru опубликовал в честь масленичной недели видеорецепт блинчиков, которые можно приготовить буквально за минуту. Помимо традиционных ингредиентов вам понадобится еще обычная пустая пластиковая бутылка. Уже интересно? Тогда смотрите видео!