Так быстро вы еще никогда не пекли блины: смотрите сами!

Портал Adme.ru опубликовал в честь масленичной недели видеорецепт блинчиков, которые можно приготовить буквально за минуту. Помимо традиционных ингредиентов вам понадобится еще обычная пустая пластиковая бутылка. Уже интересно? Тогда смотрите видео!
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