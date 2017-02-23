Сырное фондю: как готовить и с чем подавать

Сырное фондю в домашних условиях готовится довольно просто. Вам понадобится специальная жаропрочная посуда с горелкой или свечой.

Фондю из сыра уже давно стало символом непринужденной дружеской встречи и тепла домашнего очага.

Классическим считается швейцарское фондю, которое готовят из Грюйера и Эмменталя с белым вином и незначительным добавлением муки или крахмала.

Его подают к столу в традиционном котелке, который в оригинале называется «какелон» (для нас более привычно слово «фондюшница»).

Сырное фондю: рецепт

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Ингредиенты: сыр Грюйер – 250 г, сыр Эмменталь –100 г, сухое белое вино – 100 мл, лимонный сок – 1/2 ч. л., крахмал – 1 ст. л., холодная кипяченая вода – 1 ст. л., мускатный орех – щепотка, чеснок – 1 долька.

Приготовление:

1. Сыры натереть на терке. Фондюшницу натереть изнутри долькой чеснока.

2. Сыр, вино, лимонный сок заложить в котелок и поставить плавиться на небольшой огонь. Добавить разведенный крахмал и непрерывно помешивать деревянной ложкой, пока сыр не растает полностью.

3. Добавить мускатный орех, немного прогреть и переставить на горелку, чтобы фондю не остывало.

Фото: ivona.bigmir.net/depositphotos.com

С чем подавать фондю

На стол обычно ставят хлеб, нарезанный кубиками, или гренки. Помимо хлеба,

в сырное фондю можно макать кукурузные чипсы или крекеры, маринованные огурцы, оливки, молодой картофель, цветную или брюссельскую капусту, шампиньоны, а также любые нарезанные фрукты.

В Европе хорошим тоном считается подавать к этому блюду блюду ломтики пармской ветчины, а также вино, причем именно той марки, что использовалось при приготоалении фондю.

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