Отличное праздничное блюдо: королевский кулич на Пасху

Посмотри, шаг за шагом, как приготовить королевский пасхальный кулич. Обязательно привлеки к этому занятию детей, так как это блюдо точно придется по вкусу малышам.

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Необходимо:

Обезжиренный творог - 1 кг

Сливочное масло - 300 г

Сметана - 200 г

Яйца - 5 шт

Сахар - 00 г

Ванильный сахар

Орехи, мармелад, изюм, свежие и сушеные фрукты

Цедра лимона и немного лимонного сока

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Сначала заливаем кипятком изюм и сушеные фрукты. Пока они размягчаются, смешиваем творог в более жидкую массу. Яйца соединяем с сахаром и ванильным сахаром и хорошенько перемешиваем. Когда изюм немного размяк, сливаем воду и для аромата обливаем его бренди, коньяком или кальвадосом и даем 10 минут впитаться. Масло тщательно вмешиваем в творог, чтобы процесс не был тяжелым, масло можно подержать в тепле. Дальше в творожную массу вливаем сметану, размешиваем и делаем то же самое с яйцами. Далее эту массу нагреваем на водяной бане до первых пузырей и все время мешаем. Оставляем нагретую массу в холоде остужаться, когда остынет, масса станет крепкой. Пока пасха стынет, нужно размельчить сушеные фрукты, орехи и мармелад. Их хорошенько смешиваем с остывшей массой, выкладываем на марлю и под прессом оставляем в прохладном месте на ночь. На следующий день вытаскиваем и приятного аппетита и счастливой Пасхи.

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