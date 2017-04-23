Постно, вкусно и питательно: как приготовить фалафель

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Heike Rau/Scanpix

Фалафель - жареные во фритюре шарики из измельченного нута, приправленные пряностями. Эти аппетитные золотистые шарики получили огромную популярность в арабских странах и Израиле. Их едят горячим в кафе и прямо на улице, держа в пите и поливая соусами. Готовится фалафель совсем несложно, особенно при наличии хорошего блендера. Местные разновидности этого блюда могут иметь некоторые отличия - например, в египетской версии используются конские бобы (fava beans), в ливанский фалафель вообще могут входить разные виды бобовых, в том числе чечевица, где-то добавляют булгур. Но в любом случае получается вкусное и питательное блюдо, богатое белком и при этом вегетарианское и постное.

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Ингредиенты: нут (турецкий горох) - 250 г, лук репчатый (100г) - 1 шт., соль 1/2 ч. л., булгур (крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы) - 50 г, кинза (кориандр) - 30 г, чеснок - 3 дольки, зира (кумин) - 1/2 ч. л., перец чили молотый - 1/2 ч. л., разрыхлитель теста - 3 г, мука пшеничная - 100 г, масло для фритюра - 800 мл.

ЧИТАЙ НА TVNET: Как приготовить хумус

Приготовление:

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1. Замочите нут на 8-10 часов, чтобы он впитал воду и разбух.

2. Положите нут в блендер вместе с очищенным и порезанным луком, добавьте немного (до 100 мл) воды. Измельчите все до однородности, посолите.

3. Добавьте булгур, порубленную кинзу и мелко нарезанный чеснок. Хорошо перемешайте и дайте постоять, чтобы булгур успел размокнуть и смягчиться.

4. Теперь положите растертую зиру, чили и разрыхлитель. Можно добавить также куркуму или карри для цвета. Тщательно перемешайте и добавьте немного муки, чтобы получилось тесто, из которого можно формировать шарики.

5. В глубокой сковороде разогрейте масло для фритюра.

На посыпанной мукой поверхности сформируйте шарики, зачерпывая тесто чайной ложкой и обваливая будущий фалафель в муке.

6. Когда масло хорошо нагреется, опускайте туда шарики с помощью шумовки и готовьте около 2 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми.

7. Готовый фалафель выложите на чистое полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Подавайте блюдо горячим, например, с хумусом.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: автор рецепта - Мария Савельева

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