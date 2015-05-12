Это шедевры! Мир восхищается «зеркальными» тортами россиянки

Не так давно в Нью-Йорке наградили самых активных и успешных пользователей социальных сетей 2016 года. Среди номинантов на премии за успехи в соцсетях оказалась россиянка Ольга Носкова. Жительница Уфы готовит уникальные «зеркальные» торты. Фотографии ее кулинарных достижений «репостнула» даже американская певица Бритни Спирс.

Если вы захотите приготовить такие восхитительные лакомства сами, то попробуйте пройтись по ссылкам в Интернете и наверняка найдете там рецепты Ольги Носковой.

Мы же предлагаем просто полюбоваться на эту невероятную красоту - настоящие произведения кулинарного искусства!

Сладкого, каким бы вкусным оно ни было, много не съешь, а вот смотреть на такие шедевры можно бесконечно...

Фото из Instagram:

A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Sep 11, 2016 at 9:44am PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Aug 28, 2016 at 8:30am PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Aug 21, 2016 at 9:56pm PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Jun 26, 2016 at 11:40pm PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Jun 20, 2016 at 12:07am PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Jun 9, 2016 at 11:35pm PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Apr 20, 2016 at 10:05am PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Mar 26, 2016 at 8:27am PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Feb 10, 2016 at 8:59am PST

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A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Jan 6, 2016 at 10:04pm PST

Фото из Instagram:

A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Dec 22, 2015 at 7:20pm PST

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A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Nov 25, 2015 at 6:50am PST

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A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Jul 5, 2015 at 2:43am PDT

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A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on May 12, 2015 at 6:39am PDT

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A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Oct 25, 2016 at 9:17am PDT

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A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Sep 22, 2016 at 8:43am PDT

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A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Aug 20, 2016 at 9:30am PDT

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A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Feb 16, 2016 at 7:18am PST

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A post shared by Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) on Jan 28, 2016 at 7:05am PST

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