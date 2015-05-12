Это шедевры! Мир восхищается «зеркальными» тортами россиянки

 

Фото: instagram.com/olganoskovaa

Не так давно в Нью-Йорке наградили самых активных и успешных пользователей социальных сетей 2016 года. Среди номинантов на премии за успехи в соцсетях оказалась россиянка Ольга Носкова. Жительница Уфы готовит уникальные «зеркальные» торты. Фотографии ее кулинарных достижений «репостнула» даже американская певица Бритни Спирс.

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Если вы захотите приготовить такие восхитительные лакомства сами, то попробуйте пройтись по ссылкам в Интернете и наверняка найдете там рецепты Ольги Носковой.

Мы же предлагаем просто полюбоваться на эту невероятную красоту - настоящие произведения кулинарного искусства!

Сладкого, каким бы вкусным оно ни было, много не съешь, а вот смотреть на такие шедевры можно бесконечно...

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

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