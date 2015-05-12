Это шедевры! Мир восхищается «зеркальными» тортами россиянки

Не так давно в Нью-Йорке наградили самых активных и успешных пользователей социальных сетей 2016 года. Среди номинантов на премии за успехи в соцсетях оказалась россиянка Ольга Носкова. Жительница Уфы готовит уникальные «зеркальные» торты. Фотографии ее кулинарных достижений «репостнула» даже американская певица Бритни Спирс.
- Японский чизкейк: торт всего из трех ингредиентов 12 сентября 2016 г.
- Медовый торт со сметанным кремом 5 апреля 2016 г.
- Как приготовить торт «Черный принц» 16 ноября 2015 г.
- Торт «Наполеон» с заварным кремом 11 декабря 2014 г.
- Вкус детства: торт без выпечки 20 августа 2014 г.
- Лучшее в мире лакомство: торт «Муравейник» 7 февраля 2014 г.
Если вы захотите приготовить такие восхитительные лакомства сами, то попробуйте пройтись по ссылкам в Интернете и наверняка найдете там рецепты Ольги Носковой.
Мы же предлагаем просто полюбоваться на эту невероятную красоту - настоящие произведения кулинарного искусства!
Сладкого, каким бы вкусным оно ни было, много не съешь, а вот смотреть на такие шедевры можно бесконечно...
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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