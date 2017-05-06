Весенние салаты: рецепты от шеф-поваров рижских ресторанов

Все рижане с нетерпением ждали весны, и вот, похоже, она потихоньку приходит к нам. Уговорить природу поторопиться не в наших силах, а вот сделать так, чтобы дома запахло весной, вполне возможно. Для всех, кто любит легкие весенние салаты – в помощь рецепты от шеф-поваров рижских ресторанов, партнеров Live Riga.
- Секреты индийской кухни от шеф-повара 8 февраля 2017 г.
- Итальянский шеф-повар раскрыл секрет приготовления пасты 23 декабря 2016 г.
- Что значит «вкусный бутерброд»: секреты и рецепты от шеф-повара 27 октября 2016 г.
- Второй хлеб: рецепты из картофеля от шеф-повара 16 мая 2015 г.
- Рецепт от шеф-повара: жульен с боровиками 12 сентября 2013 г.
- Рецепт от шеф-повара: Pappardelle с кремовым соусом и шпинатом 10 сентября 2013 г.
- Рецепт от шеф-повара: чаудер с тигровыми креветками 22 августа 2013 г.
- 4 летних блюда, которые рекомендует шеф-повар 23 июля 2013 г.
- Фламбированный козий сыр от ресторана AQUA LUNA (iеф-повар Мадара Батарага)
- Салат из белой спаржи с козьим сыром и ветчиной от ресторана 1221 (шеф-повар Робертс Смилга)
- Салат из свежего шпината с копченым сомом, редисом, перепелиными яйцами и соусом из йогурта и шнитт-лука от ресторана Olive Oil (шеф-повар Ингус Фелдманис)
- Хрустящее мягкое яйцо с весенним салатом от ресторана Renomme (шеф-повар Маркусс Муровскис)