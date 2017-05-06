Весенние салаты: рецепты от шеф-поваров рижских ресторанов

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Все рижане с нетерпением ждали весны, и вот, похоже, она потихоньку приходит к нам. Уговорить природу поторопиться не в наших силах, а вот сделать так, чтобы дома запахло весной, вполне возможно. Для всех, кто любит легкие весенние салаты – в помощь рецепты от шеф-поваров рижских ресторанов, партнеров Live Riga.