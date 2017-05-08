Весенняя Рижская неделя ресторанов началась!

Жареное филе осетрины с муссом из корневого сельдерея и пюре из фиолетового картофеля (лимбажское рыбоводческое хозяйство «The Kings Fish»)
 

Жареное филе осетрины с муссом из корневого сельдерея и пюре из фиолетового картофеля (лимбажское рыбоводческое хозяйство «The Kings Fish»). Фото: пресс-фото

Сегодня, 8 мая, стартовала одиннадцатая по счету Рижская неделя ресторанов, в рамках которой 46 столичных заведений предложат особое меню из трех блюд, созданных шеф-поварами в соответствии с предложенной концепцией - «С природой в тарелке».

Согласно условиям Недели ресторанов, блюда должны представлять латвийскую и балтийскую кухню,

по крайней мере половина входящих в их состав ингредиентов должна быть местного происхождения, а также необходимо использовать сезонные продукты,

такие как ревень, заячья капуста, черемша и другие.

Три блюда за 15 евро предложат следующие рестораны: Astor, Avalon, B-Bārs restorāns, Benjamiņš, Boulevard 33, Bruņinieku 63, Cup&Cino, C.U.T., Čarlstons, Čemodāns, De Commerce Gastro Pub 1871, Elements, Esplanāde, Fifty Six°N Twenty Four°E Restorāns, Garage, Vīna bars, Gutenbergs, KID*, Konvents, KukBuk Restorāns, Moltto Grill&Wine, Niklāvs, OZO golfa kluba restorāns, Panorāma, Piramīda, Ribs&Rock, Rīgas Pērle, Steiku Haoss, Tinto, Zaļais Maksis, Zvejnieka dēls.

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В категории «за 20 евро» свои три блюда представят: 3 Pavāru restorāns «Tam labam būs augt!», BIBLIOTĒKA No.1 Restorāns, Entresol, Ferma, Forest, Kaļķu vārti, Kasha Gourmet, Kolonāde. Mūsu stāsti..., Koya, Le Dome, MUUSU, Olive Oil Restorāns, Restorāns 3, Rocket Bean Roastery, Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā, Valtera restorāns.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: со списком ресторанов и предлагаемыми ими блюдами подробно можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Места в выбранных вами ресторанах следует резервировать заранее!

Баллотин из кролика, копченный на вишневой щепе, с дуэтом из топинамбура (кролик Гауйского региона, к/х «Sidrabi»)Баллотин из кролика, копченный на вишневой щепе, с дуэтом из топинамбура (кролик Гауйского региона, к/х «Sidrabi»). Фото: пресс-фото

Итак, в рамках весенней Рижской недели ресторанов

лучшие заведения столицы распахивают свои двери для гурманов, которые готовы отправиться в полное превосходных вкусов приключение

по особо привлекательной цене - 15 или 20 евро за три блюда. Не упустите шанс воспользоваться этой уникальной возможностью - порадуйте себя и своих близких!

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