Лосось, запеченный под соусом из трав

 

Фото: foodclub.ru/Мария Савельева

Это рыбное блюдо всегда изысканно и быстро готовится. Лосось получатся нежным и ароматным, но таким способом можно готовить практически любую рыбу. По желанию сливочный соус можно дополнительно приправить тертым хреном, карри, свежей кинзой или шафраном.

Еще по этой теме

Самые подходящие гарниры к этому блюду — рассыпчатый рис, отварной картофель с зеленью или макароны «тальяттелле».

Если захотите подобрать вино, выбирайте вариант со сложным вкусом - изысканное, средней плотности,

которое сможет дополнить рыбу и соус из трав. Например, классическое Muscadet de Sevre et Maine sur Lie или элегантный Riesling.

Ингредиенты: филе лосося (семги, форели, кеты, нерки) - 800 г, сливки 10-11% - 300 мл, горчица дижонская - 2 ч. л., яичный желток - 3 шт., соль морская - 1 ч. л., перец черный молотый - 1/2 ч. л., лимон - 1/2 шт., базилик свежий зеленый - 10 г, укроп - 10 г, петрушка - 10 г, эстрагон (тархун) - 10 г.

Реклама

Приготовление:

1. Филе лосося нарежьте продолговатыми кусочками шириной 4-5 см, положите в неглубокую форму для запекания.

Старайтесь укладывать рыбу плотно, не оставляйте большие зазоры между кусками, иначе соуса потребуется слишком много.

Посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.

2. В миске соедините сливки и яичные желтки. Мелко нарежьте зелень и всыпьте ее в сливочную смесь. Туда же мелко натрите лимонную цедру и добавьте горчицу.

3. Залейте получившимся соусом рыбу и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте около 20-25 минут до загустения соуса. Подавайте блюдо, пока не остыло.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: автор рецепта - Мария Савельева

Еще по этой теме
Как приготовить рыбу по-сицилийски

Как приготовить рыбу по-сицилийски

Блюдо для пикника: нежный лосось на огне (фото)

Блюдо для пикника: нежный лосось на огне (фото)

Финский сливочный суп с лососем

Финский сливочный суп с лососем


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR

reklama.vesti.lv

SpaceX протестировала мощнейшую ракету Falcon Heavy‍ Hi-Tech

SpaceX протестировала мощнейшую ракету Falcon Heavy‍

Google оплатила миллионный штраф в России Hi-Tech

Google оплатила миллионный штраф в России

Toyota Land Cruiser поставил новый рекорд скорости Hi-Tech

Toyota Land Cruiser поставил новый рекорд скорости

ФОТО: Беспечная жизнь невесты внука Аллы Пугачевой Showbiz

ФОТО: Беспечная жизнь невесты внука Аллы Пугачевой

Подростки признались, за что убили 15-летнего Эгила Новости

Подростки признались, за что убили 15-летнего Эгила

Рецепты

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TEAM MANAGER
TEAM MANAGER
IT SERVICE DESK TECHNICIAN
IT SERVICE DESK TECHNICIAN
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
PRODUCT TRAINER
PRODUCT TRAINER
http://alkoutlet.lv

Темы

 