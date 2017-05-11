Лосось, запеченный под соусом из трав

Это рыбное блюдо всегда изысканно и быстро готовится. Лосось получатся нежным и ароматным, но таким способом можно готовить практически любую рыбу. По желанию сливочный соус можно дополнительно приправить тертым хреном, карри, свежей кинзой или шафраном.

Самые подходящие гарниры к этому блюду — рассыпчатый рис, отварной картофель с зеленью или макароны «тальяттелле».

Если захотите подобрать вино, выбирайте вариант со сложным вкусом - изысканное, средней плотности,

которое сможет дополнить рыбу и соус из трав. Например, классическое Muscadet de Sevre et Maine sur Lie или элегантный Riesling.

Ингредиенты: филе лосося (семги, форели, кеты, нерки) - 800 г, сливки 10-11% - 300 мл, горчица дижонская - 2 ч. л., яичный желток - 3 шт., соль морская - 1 ч. л., перец черный молотый - 1/2 ч. л., лимон - 1/2 шт., базилик свежий зеленый - 10 г, укроп - 10 г, петрушка - 10 г, эстрагон (тархун) - 10 г.

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Приготовление:

1. Филе лосося нарежьте продолговатыми кусочками шириной 4-5 см, положите в неглубокую форму для запекания.

Старайтесь укладывать рыбу плотно, не оставляйте большие зазоры между кусками, иначе соуса потребуется слишком много.

Посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.

2. В миске соедините сливки и яичные желтки. Мелко нарежьте зелень и всыпьте ее в сливочную смесь. Туда же мелко натрите лимонную цедру и добавьте горчицу.

3. Залейте получившимся соусом рыбу и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте около 20-25 минут до загустения соуса. Подавайте блюдо, пока не остыло.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: автор рецепта - Мария Савельева

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