Утиная грудка на гриле с малиновым соусом

Утиную грудку чаще всего обжаривают до хрустящей корочки, доводят до готовности, а затем подают нарезанной ломтиками с каким-нибудь вкусным соусом. Во многих случаях соусы кисло-сладкие, на основе фруктов и ягод, с добавлением вина, что создает гармоничное сочетание с утиным мясом. Хорошо получается грудка на гриле, особенно если она без кожи. В этом случае нет проблемы с вытапливающимся и воспламеняющимся жиром, что существенно облегчает задачу кулинару.
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Ингредиенты: малина - 200 г, сахар (песок) - 60 г, вино красное сухое (столовое) - 150 мл, розмарин - веточка, утиная грудка - 800 г, соль - 1/2 ч. л., перец черный молотый - 1/4 ч. л.
Приготовление:
1. Соус для утки можно приготовить заранее, а можно использовать время, пока разгораются угли.
Малину можно использовать свежую (если есть) или замороженную. Свежую нужно перебрать, вымыть и измельчить в пюре.
2. Положите пюре в сотейник, добавьте сахар, вино и доведите до кипения на среднем огне. Количество сахара зависит от сладости ягод, качества вина и вашего вкуса.
3. Добавьте веточку розмарина, убавьте огонь и варите, помешивая, около 10 минут. За это время алкоголь выпарится, а соус загустеет и уменьшится в объеме. Теперь соус нужно протереть через сито, чтобы удалить косточки и остудить.
4. Для приготовления утиных грудок нужен умеренный жар, потому что они должны не только подрумяниться, но и приготовиться внутри.
Степень прожарки - дело вкуса, но утиные грудки обычно готовят от rare до medium, то есть так, чтобы они оставались розовыми внутри.
Натрите грудки солью, положите на решетку для гриля и готовьте 4-5 минут, не переворачивая, следя, чтобы нагрев был равномерным.
5. Когда грудки станут золотисто-коричневыми с нижней стороны, переверните их. Жарьте с другой стороны еще 3-4 минуты. Посматривайте, поскольку точное время приготовления определить невозможно, оно зависит от температуры углей, расстояния до грудок, от температуры и толщины мяса и даже от окружающей среды.
6. После того как грудки обжарятся с обеих сторон, поперчите их.
Можно несколько минут подержать их в теплом месте, например, на краю мангала, но не над углями.
Понять степень прожарки можно и на ощупь: чем более прожаренным будет мясо, тем жестче оно будет.
7. Готовую грудку нарежьте ломтиками чуть наискосок, полейте соусом и подавайте. Приятного аппетита!
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: автор рецепта - Мария Савельева
Фото: foodclub.ru/Мария СавельеваЕще по этой теме