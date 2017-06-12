Хумусом называют очень популярную закуску в форме соуса-дипа, приготовленную на основе нута (он же, собственно, хумус). Есть разные варианты приготовления, но во всех основой все-таки является нут. Вкусовые вариации достигаются главным образом за счет выбора специй и пропорций ингредиентов, а добавление пюре из ярких овощей позволяет получить еще и разнообразную цветовую палитру.

Морковный хумус имеет солнечный оранжевый оттенок, а сладковатый вкус моркови сбалансирован зирой, которая очень хорошо с ней сочетается.

Ингредиенты: нут (турецкий горох) - 200 г, морковь - 200 г, растительное масло - 50 мл, соль - 1 ч. л., лайм - 1 шт., кумин (зира) молотый - 1/2 ч. л.

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Приготовление:

1. Все начинается с замачивания нута в холодной воде. Этот этап можно пропустить и существенно ускорить процесс приготовления, если взять готовый консервированный нут. Но мы все-таки за полностью самостоятельное приготовление, тем более что это не требует усилий, а только времени. Проще всего замочить нут на ночь.

2. В результате замачивания нут увеличивается в размерах примерно вдвое и становится мягче. Вода должна быть довольно холодной и после замачивания ее нужно слить, а нут промыть.

3. Замоченный нут сварите в свежей воде до мягкости. Это занимает около часа. Точное время зависит от качества нута — тот, что долго лежал, разваривается медленнее, чем свежий. Добавление соли при варке бобовых часто вызывает споры, но нут с солью отлично варится.

Некоторые источники советуют для лучшего размягчения бобовых добавлять также немного соды при замачивании и варке.

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4. Параллельно сварите морковь. Можно варить в пароварке или даже запечь в фольге до мягкости.

5. Готовый сваренный нут измельчите в блендере до состояния однородного пюре. Чтобы получить нежнейшую гомогенную текстуру, нужно снять с нута полупрозрачные шкурки, которые покрывают каждую горошину. Кому лень — придется использовать мощный блендер, хотя все равно результат будет отличаться.

6. В процессе измельчения нута влейте туда сок лимона или лайма и масло.

Лимонный сок добавляйте постепенно, с ним, как и с солью, лучше «недо», чем «пере», - проще добавить уже в конце.

Масло берите то, которое вам нравится. Рафинированное даст наиболее нейтральный вкус, нерафинированное внесет свою ноту, которая будет ощущаться в итоге, учтите. Влейте также немного воды (свежей или той, в которой варился нут). В результате должна получиться гладкая густая масса.

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Alena Dvorakova/Scanpix

7. Вареную морковь очистите, тоже превратите в пюре и соедините с пюре из нута. Пропорции могут отличаться, здесь соотношение нута и моркови примерно 2:1.

8. Добавьте зиру, обязательно попробуйте, что получилось, и отрегулируйте вкус. Возможно, понадобится добавить соли, лимонного сока или специй.

Добавление масла, напротив, смягчает вкус. Для верности можно еще раз прокрутить в блендере все вместе.

9. Выложите готовый хумус в подходящую посуду, сделайте сверху некоторый рельеф, полейте маслом и слегка посыпьте зирой или украсьте по своему вкусу. Особенно хорошо морковный хумус смотрится в компании своих собратьев других оттенков вкуса и цвета. Подавать хумус можно со свежими лепешками или крудите (соломкой) из овощей.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: автор рецепта - Мария Савельева

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