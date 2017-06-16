Как самому сделать настоящий Янов сыр? Приглашаем на мастер-класс

Как самому сделать настоящий Янов сыр? Рижская дума и школа здорового питания приглашают на мастер-класс «Янов сыр и не только» 17 июня в 10 часов в овощной павильон Центрального рынка.

Уже совсем скоро мы дождемся самой короткой ночи в году, отмечая праздник Лиго. Как всегда на Лиго не обойдется без богато накрытого стола, где одним из центральных традиционных блюд является сыр.

Знаешь ли ты как приготовить «Янов сыр»? Если хочешь научиться, то записывайся в Школу здорового питания на мастер-класс «Янов сыр и не только», который пройдет в овощном павильоне Центрального рынка, на кухне Coffee Tower в 10:00.

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Мастер-класс пройдет под руководством специалиста по питанию Гуны Биланде. Сначала

собравшиеся вместе с диетологом закупят необходимые продукты на рынке, а затем самостоятельно изготовят «Янов сыр»,

а также другие здоровые продукты, которыми можно будет дополнить праздничный стол.

Чтобы записаться на мастер-класс, необходимо заполнить анкету по следующей ссылке. Учтите, количество мест ограничено.

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