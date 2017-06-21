MOЁT PARTY DAY: в ресторане ID Gourmet состоялся изысканный ужин

На днях в честь международного дня шампанского Moёt в ресторане с обновленной концепцией ID Gourmet состоялся изысканный ужин от шеф-повара Дениса Иванкова в сочетании с шампанским из линейки Moёt & Chandon. MOЁT PARTY DAY - международный праздник шампанского Moёt & Chandon, который отмечают 17 июня одновременно в 80 странах мира.

Ровно 50 лет назад американский автогонщик Дэн Герни (Dan Gurney) впервые отпраздновал свою победу в гонке, облив шампанским себя и свою команду, таким образом

положив начало распространившейся во всем мире традиции выражения радости от победы струящимся фонтаном пузырьков из взболтанной бутылки шампанского.

В основу вечера в ID Gourmet легла морская тематика, которая красной нитью проходила через все блюда, поданные в этот вечер: тигровая креветка с сальсой из свежего ананаса и чили, севиш из морского гребешка с икрой из черного трюфеля, филе окуня с пюре из зеленого горошка со свекольной пудрой и копченым миндалем, а на десерт - крем-брюле с латвийской клубникой, белым шоколадом и морской солью.

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Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Каждое блюдо было подано с бокалом прохладительного шампанского Moёt & Chandon, за счет чего атмосфера вечера была изысканной и непринужденной. Кроме этого,

особым гостем мероприятия стал посол Moёt Hennessy в Латвии Гинтс Сниедзе, который поделился своими знаниями о шампанском.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Стоит отметить, что в конце мая излюбленное место рижских гурманов - ресторан Kasha Gourmet, который зарекомендовал себя как заведение, где большая роль была отведена злаковым, переоткрылся с новой концепцией и под новым названием - ID Gourmet.

В основу обновленной концепции легла более изысканная ресторанная кухня, богатая вкусовыми нюансами как классических блюд, так и экспериментальных творений шеф-повара.

Команда заведения отмечает, что они стремятся в полной мере передать как колорит и шарм рижской столицы, так и многолетние гастрономические традиции.

Шеф-повар ID Gourmet Денис Иванков. Фото: Пресс-фото

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