Накануне Лиго TVNET рассказывает о самых интересных и необычных рецептах к праздничному застолью, которое мы традиционно проводим на природе. В этом году мы предлагаем узнать, как приготовить вкусные блюда из даров леса и того, что нам подарила Матушка-природа. Обычно мы готовим ледяной чай из привычных полевых и луговых трав. Но, оказывается, этот освежающий напиток можно приготовить и из даров природы, которые растут в лесу!

В качестве проводника в гастрономический мир мы пригласили латвийского знатока вкусов Ритварса Тома Логина. Для того, чтобы приготовить ледяной чай, он советует найти в лесу:

Лисья кустарника черной смородины Реклама

Листья кустарника дикой малины

Цветы красного клевера

Листья манжетки

Собранные дары природы следует бросить в котел с водой и довести до кипения на костре. После добавить две столовые ложки меда и остудить.





Приятного аппетита!









































Aizvērt "Лиго в лесу": Выбираем дары природы Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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