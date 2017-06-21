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Накануне Лиго TVNET рассказывает о самых интересных и необычных рецептах к праздничному застолью, которое мы традиционно проводим на природе. В этом году мы предлагаем узнать, как приготовить вкусные блюда из даров леса и того, что нам подарила Матушка-природа. Обычно мы готовим ледяной чай из привычных полевых и луговых трав. Но, оказывается, этот освежающий напиток можно приготовить и из даров природы, которые растут в лесу!

В качестве проводника в гастрономический мир мы пригласили латвийского знатока вкусов Ритварса Тома Логина. Для того, чтобы приготовить ледяной чай, он советует найти в лесу:

  • Лисья кустарника черной смородины

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  • Листья кустарника дикой малины

  • Цветы красного клевера

  • Листья манжетки

Собранные дары природы следует бросить в котел с водой и довести до кипения на костре. После добавить две столовые ложки меда и остудить.



Приятного аппетита!

"Лиго в лесу": Выбираем дары природы

Фото: "Лиго в лесу": Выбираем дары природы0



Уже в следующей серии «Лиго в лесу» вы узнаете, как приготовить черный Лиго-сыр и испечь на костре ржаной хлеб.

Выражаем благодарность латвийскому знатоку вкусов Ритварсу Тому Логину, а также всей команде TVNET: Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.

Одежда: Linotēka, Crown Me, Paviljons.

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