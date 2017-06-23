«Лиго в лесу»: Кролик в березовых листьях на костре

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Накануне Лиго TVNET рассказывает о самых интересных и необычных рецептах к праздничному застолью, которое мы традиционно проводим на природе. В этом году мы предлагаем узнать, как приготовить вкусные блюда из даров леса и того, что нам подарила Матушка-природа.

Для того, чтобы в праздничную ночь вам хватило сил для танцев, советуем приготовить кролика.

Во-первых, мясо кролика нежирное, а во-вторых, процесс приготовления очень интересный — в нем могут принимать участие все гости.

Поверьте, результат вас приятно удивит!

"Лиго в лесу": запеченный на огне кролик "в березе", или заячья банька

Фото: "Лиго в лесу": запеченный на огне кролик "в березе", или заячья банька0

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Нам необходимо:

- кролик

- березовые ветки

- соль, перец, сироп из березового сока (его можно заменить на кленовый сироп или мед).

Кролика следует натереть солью и перцем, затем обернуть березовыми ветками, перевязать шерстяной нитью и закрепить над костром.

Спустя некоторое время необходимо снять ветки и время от времени поливать кролика сиропом из березового сока. Снимать с огня деликатес можно тогда, когда он станет коричневым.

Приятного аппетита!

Выражаем благодарность латвийскому знатоку вкусов Ритварсу Тому Логину, а также всей команде TVNET: Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.

Одежда: Linotēka, Crown Me, Paviljons

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