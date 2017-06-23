«Лиго в лесу»: Кролик в березовых листьях на костре

Накануне Лиго TVNET рассказывает о самых интересных и необычных рецептах к праздничному застолью, которое мы традиционно проводим на природе. В этом году мы предлагаем узнать, как приготовить вкусные блюда из даров леса и того, что нам подарила Матушка-природа.
Для того, чтобы в праздничную ночь вам хватило сил для танцев, советуем приготовить кролика.
Во-первых, мясо кролика нежирное, а во-вторых, процесс приготовления очень интересный — в нем могут принимать участие все гости.
Поверьте, результат вас приятно удивит!
Нам необходимо:
- кролик
- березовые ветки
- соль, перец, сироп из березового сока (его можно заменить на кленовый сироп или мед).
Кролика следует натереть солью и перцем, затем обернуть березовыми ветками, перевязать шерстяной нитью и закрепить над костром.
Спустя некоторое время необходимо снять ветки и время от времени поливать кролика сиропом из березового сока. Снимать с огня деликатес можно тогда, когда он станет коричневым.
Приятного аппетита!
Выражаем благодарность латвийскому знатоку вкусов Ритварсу Тому Логину, а также всей команде TVNET: Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.
Одежда: Linotēka, Crown Me, Paviljons