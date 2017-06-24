«Лиго в лесу». 2-й день: Печь под землей и мясо косули в сосновых ветках

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

С чего начать день после Лиго? Мы предлагаем поучаствовать в захватывающем приключении, результат которого будет таять у вас во рту. Немного стараний, и, поверьте, вкус приготовленного блюда не оставит никого равнодушным!

Накануне и в дни празднования Лиго TVNET рассказывает о самых интересных и необычных рецептах к праздничному застолью, которое мы традиционно проводим на природе. В этом году мы предлагаем узнать, как приготовить вкусные блюда из даров леса и того, что нам подарила Матушка-природа.

Необходимо:

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  • Мясо косули
  • Маринад
  • Мед
  • Соль
  • Перец
  • Лук
  • Чеснок
"Лиго в лесу": печь под землей и мясо косули в сосновых ветках

Фото: "Лиго в лесу": печь под землей и мясо косули в сосновых ветках0

Мясо косули следует замариновать в отваре сосны и яблочном уксусе, добавить мед, соль, лук и чеснок. Все по вкусу! Сделать печь под землей очень просто - выкапываем яму и зажигаем в ней костер.

Главное правило - не использовать камни из доломита, которые под воздействием огня могут взорваться!

Когда камни нагреются, в яму следует всыпать немного углей, а затем аккуратно выложить камни. На камни кладем мясо, на мясо выкладываем оставшиеся камни. Закрываем крышкой, сверху кладем мокрый мешок и ветки с листьями.

Через полтора часа мясо готово.

Приятного аппетита!

Выражаем благодарность латвийскому знатоку вкусов Ритварсу Тому Логину, а также всей команде TVNET: Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.

Одежда: Linotēka, Crown Me, Paviljons

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