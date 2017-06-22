Пять рецептов вкусного шашлыка на Лиго

Залог отличного празднования Лиго – вкусный стол, центральным блюдом которого является шашлык. Если он правильно приготовлен, да еще на углях, – гости будут сыты и довольны. Вместе с Рижским Центральным рынком мы собрали пять самых популярных рецептов этого мясного блюда.

Свиной шашлык в соевом соусе

Ингредиенты (на 1 кг свиного карбонада): томатная паста - 2 ст. л., картофельный крахмал - 1 ст. л., красный перец - 1 шт., 150-200 мл соевого соуса Less Salt, 150 г растительного масла, 200 мл минеральной воды (газированной), сахар, соль и лавровый лист по вкусу.

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Приготовление:

Сначала обработать все продукты: почистить то, что нужно почистить, все помыть. Мясо порезать желаемой формы, лук – колечками, перец – кусочками, чтобы удобно было запекать на решетке.

Все продукты смешиваем и оставляем на два часа при комнатной температуре. Затем, если сразу не готовим, кладем в холодильник.

Свиной шашлык в лимонном соке

Ингредиенты (на 2 кг свинины): 5 крупных луковиц, 100 мл воды, 3 ст. л. рубленой петрушки, 2 ст. л. рубленой кинзы, сок 1/2 лимона, по 1 ч. л. крупной соли, молотого кориандра, мускатного ореха молотого, красный и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Для шашлыка свинину нарезать кубиками около 3-5 см, затем перемешать все продукты для маринада, сложить мясо в готовый маринад и выдержать нужное время - примерно 3 часа.

Чем более молодой будет свинина, тем меньше ее нужно будет выдерживать в маринаде.

Куриный шашлык на минеральной воде

Ингредиенты (на 1 кг куриного филе): лук - 500 г, газированная минеральная вода - 1 л, растительное масло - 1 ст. л., соль и специи для шашлыка – по вкусу.

Приготовление:

Курицу помыть и обсушить. Порезать на порционные кусочки. Лук почистить и порезать кольцами. Выложить лук и мясо в посуду. Добавить растительное масло, специи.

Тщательно все перемешать. Затем уже влить минеральную воду и оставить мариноваться на 3-5 часов.

Куриный шашлык на кефире

Ингредиенты (на 1 кг куриных окорочков): кефир – 1,5 стакана, черный перец – 0,5 ч. л., молотый мускатный орех – 0,5 ч. л., лимон – 1/4, карри – 1/4 ч. л., чеснок – 4 зубчика, лук – 4-5 шт., соль по вкусу.

Приготовление:

Разделить куриный окорок на 5-6 одинаковых частей. Мясо посолить и хорошо взбрызнуть лимонным соком. 2-3 луковицы размолоть в блендере. К смеси добавить кефир, карри, а также молотые орехи и черный перец. Хорошо перемешать маринад.

Остальной лук нарезать кольцами.

Нарезанное мясо выложить в посуду и полить кефирным маринадом. Сверху положить кольца лука и тщательно все перемешать.

Оставить мариноваться на 4-6 часов.

Шашлык из баранины в маринаде с помидорами и барбарисом

Ингредиенты (на 1 кг баранины): 5-6 луковиц, сало – 50 г, 4 помидора, 1/2 стакана острого соуса ткемали, 1 ст. л. сушеного барбариса, кинза сушеная, укроп сушеный, черный перец, соль по вкусу.

Приготовление:

Лук очистить, нарезать кольцами, размять руками. Помидоры очистить и мелко нарезать. Добавить лук и помидоры к нарезанному кусочками мясу, полить все соусом ткемали.

Сало растопить, полить мясо в маринаде, добавить перец, перемолотые специи, соль и рубленую зелень, все тщательно перемешать.

Выдерживать при комнатной температуре 2-3 часа.

В чем еще можно мариновать мясо?

Мариновать свинину, курятину, индюшатину, баранину или говядину можно также в пиве, свежих фруктовых и овощных соках, квасе, йогурте, майонезе, уксусе (но такое мясо получается менее сочным).

Готовя шашлык на углях, мясо необходимо поливать 1-2 раза маринадом. Тогда шашлык получится сочным, сохранит аромат добавленных специй.

Для пикантности можно взбрызгивать мясо вином. Но поскольку «мокрые» угли могут выделить канцероген, лучше во время приготовления шашлыка накрыть их фольгой.

При жарке шашлык нужно регулярно и равномерно поворачивать.

Многие кулинары не добавляют в маринад соль, потому что мясо может стать жестким. Часто шашлык солят уже при подаче в готовом виде.

Угли для приготовления шашлыка могут быть любыми – осиновыми, березовыми, яблоневыми, вишневыми, рябиновыми, липовыми и т. д. Можно купить готовые угли.

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