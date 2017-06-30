Чтобы сделать эти шоколадные конфеты, не нужно никаких специальных приспособлений, понадобится всего три ингредиента и немного времени. А в результате получится много вкусных и полезных натуральных конфет, содержащих минимум добавленного сахара, зато обладающих всей пользой естественных продуктов: в них есть и витамины, и микроэлементы, и растительные волокна.

Миндаль можно взять сушеный или жареный, какой больше любите. Готовить такие конфеты можно и с детьми, и для детей, попробуйте!

Ингредиенты: финики - 300 г., миндаль - 50 г., темный шоколад (50-60% какао) - 200 г.

Реклама

Приготовление:

1. Финики промойте и обсушите бумажными полотенцами. Чем более свежими и вкусными будут финики — тем вкуснее и мягче получатся конфеты.

2. На каждом финике сделайте небольшой продольный разрез, через который удалите косточку. Вместо косточки аккуратно вложите орешек и как бы слепите края финика, чтобы он был как будто целым. Этот фокус лучше получается на мягких, не пересушенных финиках.

3. Шоколад наломайте в небольшую миску, подходящую для микроволновой печи. Нагревайте 2-3 раза по 30 секунд, проверяя, расплавился ли шоколад. Не перегрейте его.

Можно растопить шоколад и на водяной бане.

Поставьте емкость с шоколадом над кастрюлей со слабо кипящей водой и нагревайте до тех пор, пока он не расплавится.

4. Финики с миндалем внутри окунайте в шоколад (разрезом вниз). Затем ножом или ложкой аккуратно удалите излишки шоколада с нижней стороны и положите на ровную поверхность.

ЧИТАЙ НА TVNET: 10 интересных фактов о пользе фиников

Чтобы потом легче было снять готовые конфеты, можно застелить поверхность пищевой пленкой или раскладывать конфеты на специальном силиконовом коврике.

Пока шоколад не застыл, можно чем-нибудь украсить поверхность конфет, например, кокосовой стружкой или толчеными орехами.

5. Уберите конфеты в холодильник на 1-2 часа для полного застывания шоколада. Готовые конфеты храните в прохладном месте. Приятного чаепития!

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: автор рецепта - Мария Савельева

Еще по этой теме