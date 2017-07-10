Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Ekaterina Fedotova/Scanpix

Кускус – очень удобная крупа для быстрых и вкусных повседневных блюд: он просто готовится и отлично комбинируется с другими продуктами, вбирая их вкусы и ароматы. Кускус с овощами можно подавать как самостоятельное легкое блюдо или использовать как гарнир к мясу или рыбе.

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Ингредиенты: кускус - 200 г, лук репчатый - 1 крупная головка, чеснок - 2 дольки, перец сладкий красный (паприка) - 1 шт., помидоры черри - 150 г., оливковое масло - 50 мл, соевый соус - 20 мл, петрушка - 10 г, соль - 1/2 ч. л.

Приготовление:

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1. Кускус положите в кастрюлю или миску, добавьте туда же соль и немного масла. Залейте кипятком в соотношении 1:1 по объему,

накройте крышкой и дайте постоять 5-10 минут. За это время кускус впитает в себя воду, набухнет и будет практически готов.

По истечении указанного времени перемешайте его вилкой, как бы взбивая, чтобы он не слипался.

2. Пока готовится кускус, подготовьте овощи. Лук и чеснок мелко нарежьте, в воке разогрейте масло и обжарьте лук с чесноком до прозрачности.

3. Добавьте нарезанный некрупными кубиками красный перец и мелко порубленную зелень. Готовьте на умеренном огне, помешивая, до мягкости, примерно 3-5 минут.

4. Затем добавьте в вок половинки помидоров черри. Перемешайте и готовьте еще пару минут. Помидоры должны стать чуть мягче, но сохранить форму.

5. В сковороду с овощами выложите подготовленный кускус, добавьте соевый соус, аккуратно перемешайте и прогрейте. Подавайте горячим. Можно усилить вкус блюда, если к соевому соусу добавить еще немного вустерского или устричного соуса.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: автор рецепта - Мария Савельева

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