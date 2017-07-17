Просто, нежно, вкусно: сырники с манкой

Нежные сырники с чуть хрустящей корочкой очень нравятся и взрослым, и детям. Подавать их можно со сметаной, медом, вареньем, сгущенкой или любым сиропом на ваш вкус.

Ингредиенты: творог жирностью 5-9% - 600 г, яйца куриные - 3 шт., сахар (песок) - 60 г, соль морская - 1/4 ч. л., манная крупа - 180 г, изюм темный - 50 г, растительное масло - 100 мл.

Приготовление:

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1. Разомните творог, вбейте яйца и хорошенько перемешайте.

2. Добавьте сахар, соль и часть манной крупы (4-5 ст. л.). Размешайте и дайте постоять минут двадцать. За это время манка набухнет и сырники будут лучше держать форму.

3. Вымойте и обсушите изюм, добавьте его в творожную массу и снова перемешайте.

4. Столовой ложкой берите творожное тесто и обваливайте его в манке. После этого лепите сырники.

5. Обжарьте сырники с двух сторон на небольшом огне до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

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