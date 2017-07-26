Клубничное варенье - это очень домашняя и уютная заготовка, которая приносит удовольствие и во время приготовления, и много позже, прохладными вечерами, когда хочется уюта и горячего чая со сладеньким. Лучше всего варить варенье ближе к концу сезона, когда все уже наелись свежими ягодами и хочется сохранить дурманящий клубничный аромат на будущее. По этому рецепту получается красивое клубничное варенье с целыми ягодами в прозрачном густом сиропе.

Для хорошего клубничного варенья подойдут ароматные, плотные, не слишком сочные и мягкие ягоды, которые не будут выделять избыточное количество сиропа, а сами сохранят форму во время варки.

Такие ягоды появляются в сухие периоды, когда мало дождей, а в клубнике сконцентрировано максимум вкуса.

Ингредиенты: клубника - 1200 г, сахар (песок) - 1000 г, лайм - 1 шт., ваниль в стручках - 1 шт.

Реклама

Приготовление:

1. Вымойте ягоды прохладной проточной водой, удалите чашелистики и дайте обсохнуть.





2. Положите клубнику в широкую кастрюлю или таз, засыпьте мелким сахаром, накройте чистым полотенцем и оставьте так на ночь, чтобы ягоды дали сок.

3. Когда выделится достаточно сока и большая часть сахара растворится, поставьте емкость с клубникой на огонь и доведите до кипения.

4. Аккуратно снимайте образующуюся пену, пока она не перестанет образовываться (это займет 5-7 минут). После этого уберите кастрюлю с огня и

оставьте варенье так на несколько часов, до полного остывания. За это время ягоды пропитаются сиропом, но сохранят форму.

5. Теперь достаньте ягоды из кастрюли с помощью шумовки, переложите их в чистую миску.

6. Образовавшийся сироп уварите до загустения. Время зависит от исходного количества клубничного сока и от желаемой степени густоты.

Можно проверять густоту сиропа, капая его на блюдце и следя за тем, растекается ли капля или сохраняет округлую форму.

Во время варки сиропа можно добавить специи и ароматизаторы. Я добавляла ванильные стручки (семена были предварительно извлечены и отправлены в другой десерт), а также сок и цедру лайма. Когда сироп будет готов, удалите ароматизаторы и процедите его.

7. Верните ягоды в сироп, доведите до кипения, а затем в горячем виде разложите по стерилизованным банкам. Плотно закройте банки стерильными крышками, переверните и дайте остыть в перевернутом виде. Герметично закрытые крышки должны при остывании втянуться внутрь.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: автор рецепта - Мария Савельева

Еще по этой теме