Что можно приготовить из яблок: бесплатный мастер-класс от Центрального рынка

Наступила осень, а вместе с ней начался сезон яблок – одних из самых распространенных и доступных фруктов в Латвии. Яблоки широко используются не только в свежем виде, но и для приготовления самых разных блюд – сладких и соленых.

Яблоки следует включать в свой рацион потому, что они не только вкусные, они еще и полезные.

Регулярное употребление яблок помогает укрепить иммунитет, поскольку эти плоды содержат много витаминов группы С, Е и В. В отличие от других фруктов, яблоки малокалорийны и богаты клетчаткой.

Яблоки рекомендуется есть с кожурой, поскольку в ней много полифенола – вещества, действующего как антиоксидант. И витамин С в яблоках концентрируется непосредственно под кожурой. Также не стоит исключать яблочные семечки. В них очень много йода, который так необходим для выработки гормонов щитовидной железы, обеспечивая энергетический обмен веществ.

Яблоки также содержат пектин, регулярное употребление которого в пищу помогает уменьшить уровень холестерина в крови. Пектин вместе с клетчаткой связывает в организме нежелательные вещества и помогает их вывести, улучшая процесс пищеварения.

Регулярно употребляя яблоки, можно также получить необходимые для организма минералы: калий, фосфор, кальций, магний, железо, натрий, медь и цинк.

Яблоки чаще едят в свежем виде, что очень хорошо. Но их также можно использовать и для приготовления различных блюд. Не только десертов, но и основных.

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