Необычные рецепты осеннего варенья от шеф-поваров Live Riga

Ягоды и фрукты, сезон которых начался с приходом осени, конечно, не такие сладкие, как летние. Но, говорят, они очень полезные. Мы попросили шеф-поваров рижских ресторанов – партнеров Live Riga поделиться рецептами варенья, которое можно успеть сварить в сентябре. А они, конечно же, с радостью продиктовали нам – сколько, чего и как. Записывайте!

Яблочно-арониевое варенье от старшего повара ресторана «Boulevard 33» Михаила Строгова

Ингредиенты: арония – 400 г, яблоки – 600 г, вода – 2 стакана, сахар – 1,5 кг.

Приготовление:

Залить аронию водой и варить 15 минут, после чего процедить. Яблоки почистить и удалить сердцевину, порезать на дольки толщиной примерно 1 см и 2-3 минуты поварить их в воде, в которой раньше варилась арония. После чего тоже процедить. В этот отвар добавить сахар и дать ему растаять, после чего добавить туда же отцеженные яблоки и аронию. Перемешать и оставить на 3-4 часа.

Когда масса постоит, ее необходимо снова довести до кипения и поварить около 5 минут на маленьком огне. После этого снова оставить на 3-4 часа остывать. Чтобы арония стала мягкой, следует повторить эту процедуру еще несколько раз.

Шеф-повар ресторана «Equus» Сергей Ярамишян предлагает вниманию читателей рецепт варенья из черноплодной рябины

Ингредиенты: черноплодная рябина – 1 кг, сахар – 1,5 кг, вода – 1 стакан, коньяк (например, «Арарат») – 75 мл.

Приготовление:

Прежде всего нужно сварить сироп, смешав сахар с водой. Затем на 30 минут добавить в него очищенную черноплодную рябину. За 5 минут до окончания приготовления добавить коньяк.

А ресторан «Riga Islande Hotel» щедро поделился аж тремя рецептами осеннего варенья. И все – довольно необычные

Сливово-каштановое варенье

Ингредиенты: красная слива – 1 кг, каштаны – 200 г, сахар – 500 г, кардамон – 5 г, цедра половинки лайма.

Приготовление:

Сливы надрезать, бланшировать 30-45 секунд в кипящей воде, очистить от кожуры и удалить косточки. Затем 300 г сливы нарезать кубиками, а остальные – просто мелко. Каштаны отварить до готовности, почистить, нарезать кубиками.

Измельченные сливы томить вместе с сахаром примерно 25-30 минут, затем блендеровать. В готовую массу добавить нарезанные кубиками сливы, кардамон, цедру лайма и каштаны, томить еще 5 минут.

Варенье из пастернака и груши с ванилью

Ингредиенты: пастернак – 650 г, груша – 650 г, сахар – 500 г, 1/2 ванильной палочки, цедра и сок половинки лимона, мед – 100 г.

Приготовление:

Пастернак очистить от кожуры, нарезать, варить в медленно кипящей воде до мягкого состояния, измельчить блендером, добавив 50 мл воды, в которой он варился.

Грушу очистить от кожуры и семян, нарезать мелкими кубиками, карамелизировать в сковороде с растопленным медом 2-3 минуты.

Подогреть массу из пастернака на сковороде, добавить сахар, семена ванильной палочки, лимонный сок и цедру, томить 5-10 минут, после чего добавить карамелизированные в меде кубики груши.

Потомить еще 1-2 минуты.

Морковно-тыквенное варенье с имбирём, клюквой, чили и лаймом

Ингредиенты: тыква – 1,5 кг, морковь – 600 г, сахар – 500 г, перец чили – 30 г, имбирь – 80 г, сушеная клюква – 80 г, мед – 300 г, цедра и сок одного лайма.

Приготовление:

Тыкву и морковь очистить от кожуры, 300 г тыквы и всю морковь нарезать кубиками, карамелизировать на сковороде вместе с медом и цедрой лайма.

Оставшуюся тыкву крупно нарезать, смазать медом, добавить половину сока лайма и запекать в духовке под двойной фольгой 30-40 минут при температуре 180 градусов до мягкого состояния,

после чего измельчить блендером. Получившуюся массу томить на сковороде вместе с оставшимся соком лайма, сахаром, нарезанным кубиками имбирем, перцем чили и сушеной клюквой 10 минут, добавить карамелизированые кубики моркови и тыквы, томить еще 1-2 минуты.

Все перечисленные виды варенья отлично сочетаются с твердыми и мягкими сырами. Положите сыр на ломтик подсушенного багета, сверху добавьте джем или повидло и наслаждайтесь вкусом!