Завтрак для школьника: рецепты от шеф-поваров Live Riga

Практически во всех семьях, где есть школьники, утро начинается одинаково: «быстрее, собирайся, где рюкзак, надел шапку, дневник взял?» А еще маленьким гурманам надо позавтракать. И не только каша или хлопья каждый день, а что-то разнообразное. Лучший вариант – здоровый и легкий в приготовлении завтрак. Делимся с вами рецептами недорогих и вкусных завтраков для детворы от шеф-поваров рижских ресторанов, партнеров Live Riga. Попробуйте – эти блюда на самом деле легко и быстро приготовить!

Оладьи с яблоками от шеф-повара ресторана «Locale» Алексея Ревина

Ингредиенты: пшеничная мука – 1 кг, куриные яйца – 3 шт., яблоки (на ваш выбор) – 200 г, соль – 1 ч. л., сахар – 1 ст. л., ванильный сахар – 1/2 ч. л., сухие дрожжи – 2 ч. л., молоко – 400 г, растительное масло – 100 г.

Приготовление:

Разогреть молоко примерно до 30 град. С, добавить дрожжи и сахар. Замесить муку, яйца, ванильный сахар и соль, добавить в полученную смесь молоко. Почистить яблоки, натереть их или же мелко нарезать и добавить в полученную массу.

Поставить тесто в теплое место, накрыв пищевой пленкой или крышкой.

Настаивать до того момента, пока масса не увеличится примерно в 2 раза. Если утром на это нет времени, тесто можно приготовить с вечера и оставить храниться в холодильнике.

Разогреть сковороду, добавить растительное масло, жарить оладьи небольшими порциями.

Подавать блинчики по желанию вашего маленького клиента: со сметаной, медом или вареньем.

Тортильи с творогом, зеленью и овощным чатни от шеф-повара ресторана «B-bārs» Романа Морозова

Ингредиенты: оливковое масло – 1 ст. л., пшеничные тортильи – 2 шт., творог – 120 г, зелень – 10 г; для чатни: помидоры черри – 2 шт., огурец – 1/2 шт., красный редис – 1 шт., оливковое масло – 10 г, зелень – 5 г, соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Масло разогреть на среднем огне. Одну тортилью разогревать в течение 1 минуты, затем выложить на нее творог, разровнять по всей поверхности и присыпать зеленью. Сверху положить вторую тортилью, чтобы получился сэндвич. Перевернуть лопаткой и жарить 1-2 минуты, пока сэндвич не подрумянится снизу. Переложить тортилью на доску и нарезать сегментами.

Для чатни нарезть овощи мелкими кубиками, зелень измельчить. Все смешать, заправить маслом и приправами. Подавать немедленно.

Приятного аппетита!

FOTO: riga.lv

Рецепт шеф-повара ресторана Storano Даце Грибусте: «Здоровый завтрак»

Ингредиенты: сушеная клюква – 50 г, чернослив – 50 г, курага – 50 г, изюм – 50 г, фундук – 50 г, мед – 2 столовые ложки.

Приготовление:

Сухофрукты тушить в небольшом количестве воды 10 минут. Затем слить воду и добавить фундук. Все ингредиенты взбить блендером, добавить 2 столовые ложки меда. Полученную массу можно намазать на поджаренные сухари, крекеры или галеты.