Осенняя неделя ресторанов в Риге: чем смогут насладиться гурманы?

9 октября стартовало самое ожидаемое среди гурманов и просто любителей вкусно поесть событие – Рижская осенняя ресторанная неделя, которая продлится до 15 октября. О том, как готовились к ней рестораны, как придумывают меню и с какими сложностями сталкивались, рассказали шеф-повара заведений – участников мероприятия.

Валтерс Зирдзиньш, «Valtera Restorāns»

«Я думаю, что ресторанные недели – это очень хороший проект Live Riga, один из лучших. Он помогает развиваться, а новым ресторанам – заявлять о себе. Еще это отличная возможность для местных жителей узнать побольше интересных заведений. Не только туристов познакомить с приятными местами в Старой Риге, но и нашей публике представить своего рода «визитку» ресторана.

Что касается концепции меню, мы всегда были и остаемся рестораном, ориентированным на местные сезонные продукты. Кроме того, наша задача – помочь развиваться латвийским хозяйствам, чтобы они не закрывали предприятия и не уезжали за границу.

Потому, придумывая блюда, мы отталкиваемся от продуктов – заранее советуемся с поставщиками, что в эту неделю будет самым актуальным.

Философия ресторана совпадает с идеей ресторанной недели относительно максимального использования местных продуктов. Какими бы хорошими ни были привозные, сделать уникальные латвийские блюда лучше из наших ингредиентов. И показать Латвию во всей красе – наши дары природы, нашу кухню – можно только с ними.

Регламент говорит нам, что должны быть приготовлены 3 блюда. Но мы стараемся порадовать гостей еще и комплиментом от шефа. И придумать его – всегда очень интересная задача.

В этот раз у нас будет бульон из оленины. Я хотел, чтоб в начале трапезы гости попробовали его и немножко согрелись. А сложнее всего было выбрать, с чем мы будем сочетать основной продукт, что из осеннего списка овощей будет лучшим вариантом для этого блюда».

Екаб Наумов, ресторан «Forest»

«На мой взгляд, идея ресторанной недели в Риге весьма полезна. И для нас, и для гостей. Для людей, которые не могут себе позволить часто ходить в рестораны, это – возможность приятно провести время и вкусно поесть при небольших затратах, познакомиться с кухней заведения. А для нас, через социальные сети и медиа, это отличная реклама.

Придумывая меню ресторанной недели, мы исходим из того, что должны максимально использовать местные продукты. Это обязательное условие.

А «сочинение» блюда – это как полет мысли у художника: сидишь, листаешь журналы, смотришь в Интернете, находишь какие-то изыски иностранных ресторанов. Все это для вдохновения.

В этот раз достаточно легко родились идеи – вспомнил какие-то самые удачные в своей практике сочетания, что-то добавил, что-то заменил, сделал акцент на сезонные продукты. И готово!»

Рейнис Страздиньш, ресторан «Garage»

«В целом недели ресторанов, конечно, полезны. Но меня смущают ограничения по ценам. Потому что при столь невысокой стоимости не поступиться качеством – та еще задача. Но то, что людям нравятся такие мероприятия, – факт. Очень много гостей приходит.

Идея меню рождается у меня, как правило, спонтанно. Есть задача, и в течение дня приходит решение. Обычно придумывается основной продукт, а потом к нему добавляются другие.

Я не хочу готовить привычный «ширпотреб»: конечно, «Цезарь» многими любим и всем понятен. Это классное блюдо, но им не удивишь гостя. А мне хочется и удивить, и порадовать.

Я буду использовать в основном местные продукты – качество совсем другое, чем у импортных, наши лучше. Хотя иногда бывают и дороже.

Сложнее всего было изобрести закуску в этот раз. Даже не могу сказать, почему. Я обязательно готовлю блюдо по заранее придуманному рецепту, пробую и совершенствую. Мне важно убедиться, что в эти ответственные дни все, что мы подадим гостю, будет на высоте».

Артис Бруклис, ресторан «Bocca Buona»

«Идея, конечно, хорошая. Если бы только не ограничения в цене. Не всегда латвийский продукт «помещается» в стоимость. Опять же, было бы чуть проще, если бы регламент не ограничивал только продуктами определенного региона – не у всех есть договоры с поставщиками оттуда.

Я сажусь и придумываю, что буду предлагать гостям.

Мне хочется сочетать и латвийскую кухню, и включить что-то итальянское – в духе нашего ресторана. Стараюсь хорошенько продумать, с чем что сочетать, как подавать. И так с каждым блюдом.

Если сочетания проверены на собственном опыте, то нужно обыграть интересную подачу. Чтобы гостей радовал не только вкус, но и визуальная составляющая. А если родилось совершенно новое решение, то обязательно готовим и пробуем.

Готовить будем в основном из местных продуктов. Овощи – все наши, козий сыр – тоже латвийский. Ну, разве что кукурузный цыпленок будет привозной, у нас он не выращивается, насколько я знаю».

Янис Кальтис, ресторан «Moltto wine & grill»

«Мы участвуем в ресторанной неделе второй раз. А насколько идея интересна и полезна, говорит тот факт, что уже сейчас очень много резерваций на эти дни – больше, чем обычно. Мероприятие популярно, людям нравится, это здорово!

Основная идея – использовать как можно больше местных сезонных продуктов. Это и определяет направление мысли в процессе придумывания меню. Из привозных продуктов используем лишь те, которые не смогли найти здесь.

Сейчас грибной сезон, мы добавляем в блюдо грибы. Начинается сезон рыбы налима – и она появляется в нашем меню. Тем более что налима редко можно найти в ресторанах.

Плюс мы стараемся исключить то, что повседневно, привычно, обычно. Нам хочется удивить, поэксперементировать. Того же налима я раньше и сам не пробовал. Думаю, таких людей немало.

Как раз рыбное блюдо и придумывалось сложнее всего. Весной у нас была щука, повторяться мы не хотели. Стандартные треску или судака тоже решили не использовать. Поэтому отправились на рынок и спросили совета у продавцов рыбы.

Плюс интересно было приготовить десерт из черной смородины с рижским бальзамом и клецками, с одной стороны, по рецепту традиционной латышской кухни, но с современной изюминкой. Блюдо всем знакомо, но давно не встречал его в ресторанах. И мы приготовили его немного нестандартно, добавив своего колорита. Надеемся, угодим своим гостям.

В обязательном порядке каждое блюдо было приготовлено и продегустировано. Как говорится, проверено и одобрено. И даже сфотографировано!»

С предложениями осенней недели ресторанов в Риге можно ознакомиться здесь >>>

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