Ризотто с тыквой: изумительный рецепт для семейного обеда

Для любителей тыквы, которые осенью ищут интересные рецепты, мы подготовили идею нового кулинарного творения. Изумительный ризотто с тыквой откроет оригинальный вкус знакомого блюда, которое можно приготовить для приятного семейного обеда.

Как мы только не пытаемся применить тыкву на кухне, ведь за осенний период нужно успеть насытиться ее полезным составом.

Но если готовить кашу для вас немного скучно, то есть чудесная альтернатива – это ризотто с золотым ингредиентом.

Важно заранее приготовить бульон и не забыть о пармезане, ведь именно он станет завершающим штрихом для нового блюда.

Ризотто с тыквой

Ингредиенты: 1 тыква среднего рамера, 200 г риса для ризотто, 1 головка репчатого лука, 20 г сливочного масла, 1 зубчик чеснока, 1/2 л куриного бульона, 4 ст. ложки тертого пармезана, 1 ст. ложка оливкового масла, соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

1. Взять тыкву среднего размера, помыть и очистить от кожуры. Нарезать небольшими кубиками, сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла, посолить и поперчить. Поставить тыкву в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

2. Почистить лук и чеснок, мелко нарезать. Разогреть глубокую сковородку, бросить кусочек сливочного масла и поджарить на нем лук с чесноком до прозрачности.

3. Высыпать в сковороду рис и дать ему 3 минуты впитать в себя чесночно-луковый аромат. Затем постепенно влить в рис горячий куриный бульон (не сразу весь, а по частям – он начнет впитываться в рис и испаряться) и дать ему провариться 15 минут.

3. Добавить к рису кубики тыквы и аккуратно перемешать.

Если нужно, добавить еще немного бульона, но не переборщить – ризотто не должно быть похожим на суп. Готовить рис еще около 20-25 минут.

Затем выключить огонь, а сверху положить кусочек сливочного масла. Перед тем, как подавать блюдо в горячем виде, посыпать его тертым пармезаном.

До того как залить рис бульоном, можно добавить к нему 100 граммов вина и дать ему немного выпариться на среднем огне.

Также можно подумать об оригинальной подаче блюда, например, положить его в запеченную тыкву, из которой извлекли мякоть.