Домашний майонез: как приготовить соус, который не стоит покупать в магазине

Всем хорошо известно, что майонез, продающийся в магазинах, мягко говоря, не очень полезен для организма, однако мы все равно продолжаем его покупать. Без него не получаются салаты, не выпекаются сочные мясо и рыба, да и вообще многие блюда теряют свою изюминку. Однако от привычки употреблять фабричный майонез нужно по возможности отказываться. А чтобы не лишать себя удовольствия, предлагаем научиться готовить домашний майонез.

Классический майонез – это холодный соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, уксуса или лимонного сока, сахара, соли и приправ, добавленных по вкусу.

Увидев перечень этих ингредиентов, вы уж точно должны убедиться в том, что сделать майонез в домашних условиях будет довольно легко.

Незаменимый белый соус получил название «майонез» в честь столицы испанского острова Менорка под названием Маон.

В одном из французских энциклопедических словарей описано любопытное историческое событие по этому поводу. Однажды Маон был завоеван герцогом Ришелье, а в 1758 году его осадили британцы. У французов иссякли запасы продовольствия за исключением яиц и оливкового масла. Из этих продуктов повара готовили омлеты, которые изрядно надоели французским офицерам.

Герцог Ришелье приказал своему повару приготовить что-то новое для разнообразия в меню. Находчивый повар взбил яйца с маслом и приправил эту смесь солью и пряностями.

Так и появился майонез, который в современной кухне мы ассоциируем с салатами.

Домашний майонез

Ингредиенты: 1 яйцо, 250 мл растительного масла (лучше оливкового), 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ч. ложка столовой горчицы, соль, сахар, молотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

1. Разбить яйцо в посуду и взбить его миксером (это очень важный этап приготовления домашнего майонеза).

2. Затем налить немного масла и взбить. После этого еще добавить масла, взбивая смесь. Повторять до тех пор, пока все масло не будет хорошо смешано с яйцом. Масса должна получиться густой.

3. Добавить к яичной массе соль, перец, сахар и горчицу (по желанию).

4. Выдавить сок свежего лимона и перемешать. Взбить домашний майонез еще раз. Теперь его можно подавать к столу или добавлять в блюда.