Рецепты блюд из тыквы от шеф-поваров LIVE RIGA

О том, что тыква невероятно полезна, наверняка знают все. А еще она очень радует глаз – яркая оранжевая красавица украшает и огородик, и прилавок рынка, и обеденный стол. Как лучше ее приготовить, чтобы не только порадовать, но и удивить близких, рассказывают шеф-повара рижских ресторанов, участников Live Riga.

Айнарс Володка, шеф-повар ресторана «Kolonāde. Mūsu stāsti...», делится рецептом Тыквенного крем-брюле

Ингредиенты (на 8 порций): сахар – 150 г, яичный желток – 160 г (10 шт.), сливки – 1 л, ваниль - 1 шт., тыква – 200 г (очищенная), ягоды на свой вкус.

Приготовление:

Влить в кастрюлю сливки, добавить натертую на крупной терке тыкву и варить около 5 минут. Затем массу пюрировать блендером и процедить через сито – она должна стать однородной и кремообразной.

Яичные желтки взбить в миске с сахаром и греть на водяной бане. Массу нельзя перегреть, чтобы не образовались комочки.

Когда обе массы готовы, их нужно соединить в одной посуде и поставить загустевать на водяной бане. Готовую массу разлить по креманкам для брюле и поставить в духовку с температурой 100 градусов на 40 минут.

Готовый крем посыпать коричневым сахаром и слегка обжечь, чтобы получилась карамелизированная корочкам. Перед подачей украсить свежими ягод или ванильным мороженым.

Шеф-повар «Gutenberga Terases» Эрик Ливманис рассказывает, как приготовить сладкие Тыквенные кубики (Ķirbju kumosiņi)

Ингредиенты: тыква - 500 г, сгущенное молоко – 50 мл, манка - 1/2 стакана, яйца – 3 шт., корица – 1 шт., сливочное масло, панировочные сухари.

Приготовление:

Почистить и пюрировать блендером тыкву до однородной массы. Все ингредиенты, в том числе тыквенную массу, тщательно смешать до однородной массы.

Форму для выпекания смазать сливочным маслом и посыпать панировачными сухарями. После чего перелить массу в форму слоем не больше 2 см. Выпекать при 180 градусах около 40 минут.

Вынуть из духовки, дать немного остыть. Затем порезать на небольшие кубики и подавать.

Сармите Неймане, шеф-повар ресторана «Niklāvs» подготовила для нас рецепт Тыквенно-апельсинового желе с имбирем

FOTO: riga.lv/пресс-фото

Может быть, десерт не очень простой, но зато из натуральных продуктов.

Ингредиенты: тыквенный сок – 400 мл, апельсиновый сок – 350 мл, имбирь – 2 г, сахар – 200 г, желатин – 35 г.

Приготовление:

Выжать сок из тыквы и апельсинов. На мелкой терке натереть имбирь, отжать сок и добавить его к тыквенно-апельсиновому соку.

Нагреть примерно до 80 градусов, неспеша добавить сахар и дать раствориться. Заранее подготовленный набухший желатин добавить к соку. Разлить смесь по стаканчикам или формочкам.

Поставить застывать. Подавать можно с ванильным соусом.

Шеф ресторана «International» Андрей Шматченко делится секретом приготовления Карамелизированной в меде с корицей тыквы

Ингредиенты (на 4 персоны): тыква - 800 г, мёд - 100 г, рапсовое масло - 50 г, корица - 4 палочки, козий сыр, свежий тимьян, свежий розмарин, грецкие орехи.

Приготовление:

Тыкву нарезать на крупные кубики без семян и кожуры.

Помариновать в меде, крупной морской соли, зелени и рапсовом масле 15 мин. Запечь в духовке при 200 градусах с палочками корицы до готовности. Вынуть из духовки и разложить в порционные формочки для запекания.

Поломать руками козий сыр, добавить его и грецкие орехи, затем полить медом и запекать до готовности.

Андрей Боярченко, шеф-повар ресторана «KID*», научит нас печь довольно простой и при этом очень даже вкусный Тыквенный пирог

FOTO: riga.lv/пресс-фото

Ингредиенты: тыква (очищенная) – 600 г, сгущенное молоко – 1 банка, яйца – 2 шт., манка – 100 г, ваниль – 1 шт., лимонный сок – 1 ст. ложка, сливочное масло – 60 г, цукаты из клюквы, грецкие орехи, соль.

Приготовление:

Тыкву порезать кусочками и тушить в кастрюле с небольшим количеством воды до мягкости. Затем остудить и взбить миксером или блендером.

Добавить сгущенное молоко, перемешать, присоединить размягченное масло, яйца, сахар, соль, манку и лимонный сок. Снова тщательно перемешать. Добавить горсть цукатов и грецких орехов, перемешать.

Выпекать около 40 минут. Готовность проверить, протыкая спичкой: если тесто на ней не остается - пирог готов. Вынуть из духовки и остудить. Подавать с мороженым или клюквенным сорбе.