Рецепт французской кухни: открытый пирог с луком-пореем и сыром

Специально для любителей французской кухни мы подготовили рецепт открытого пирога с луком-пореем и сыром. Это потрясающее блюдо кажется довольно простым, однако каждый, кто попробует его, навсегда полюбит этот утонченный вкус. К слову, пирог с луком-пореем будет готов всего через 35 минут после того, как вы поставите его в духовку.

Открытый пирог с луком-пореем иногда относят к немецкой кухне, однако

больше всего его любят французы, знающие толк в том, как искусно приготовить выпечку. Удивительно простое сочетание сыра и лука в обрамлении теста и молочной подливы рождают поистине гениальный вкус.

Ингредиенты: 1,5 стакана муки, 100 г сливочного масла, 120 г лука-порея, 100 г твердого сыра, 130 мл молока, соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

1. Высыпать муку в небольшую посудину, добавить соль и нарезанное на кусочки сливочное масло. Массу разминать руками до однородности, чтобы в ней не осталось комочков.

2. В масляную массу добавить 7-8 столовых ложек воды, перемесить и раскатать тонким слоем на посыпанной мукой поверхности.

3. Поместить тесто в форму для выпекания, прижать ко дну и краям, лишнее с краев срезать.

4. Растопить сливочное масло на сковороде и пассеровать на ней лук-порей примерно 5 минут.

Лук должен стать мягким, а также немного потемнеть. В миске перемешать его с сыром, нарезанным кубиками. Затем переложить сырно-луковую начинку на тесто.

5. Взбить яйца с молоком. Добавить соль и перец. Залить пирог и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекать 35 минут до появления румяной корочки.

Иногда к открытому пирогу с луком-пореем добавляют нарезанную кубиками ветчину – на замену твердому сыру.