Рецепт с мастер-класса Рижского центрального рынка: капустно-помидорный суп

На Рижском центральном рынке состоялся последний в этом году мастер–класс по приготовлению еды Школы правильного питания. На этот раз темой для пищи стала капуста. Мастер-класс провела специалист по питанию Гуна Биланде, которая вместе с посетителями затоварилась на рынке, а позже показала, как приготовить вкусные и полезные блюда. Если вы не смогли посетить мастер-класс, не отчаивайтесь. Вот один из рецептов, который стоит взять на заметку.