Рецепт с мастер-класса Рижского центрального рынка: капустно-помидорный суп

На Рижском центральном рынке состоялся последний в этом году мастер–класс по приготовлению еды Школы правильного питания. На этот раз темой для пищи стала капуста. Мастер-класс провела специалист по питанию Гуна Биланде, которая вместе с посетителями затоварилась на рынке, а позже показала, как приготовить вкусные и полезные блюда. Если вы не смогли посетить мастер-класс, не отчаивайтесь. Вот один из рецептов, который стоит взять на заметку.
Ингредиенты: 1 маленькая головка капусты, 2 морковки, 1 луковица (или лук-порей), 2 дольки чеснока, 4 картофелины, щепотка черного перца, щепотка чили, соль, 4 очень спелых помидора среднего размера, лимонный сок.
Приготовление:
Натереть капусту, морковь, порезать лук и картофель. Все уложить в кастрюлю и варить, добавив чили, приправы и соль. Когда овощи будут почти готовы, присоединить приготовленную с помощью блендера массу из томатов (без кожицы). В самом конце для получения пикантного вкуса в суп можно добавить пару капель лимонного сока и немного молотого черного перца.