Овощная пицца с основой из цветной капусты

На Рижском центральном рынке состоялся последний в этом году мастер–класс по приготовлению еды Школы правильного питания. На этот раз темой для пищи стала капуста. Мастер-класс провела специалист по питанию Гуна Биланде, которая вместе с посетителями затоварилась на рынке, а позже показала, как приготовить вкусные и полезные блюда. Если вы не смогли посетить этот мастер-класс, не отчаивайтесь. Капустно-помидорный суп мы уже освоили, и вот еще один рецепт, который стоит взять на заметку.

Ингредиенты: для основы - 1 капуста среднего размера, 100 г гречишной, миндальной или другой муки, 2 ст. ложки семян чиа (размоченные в 4-5 ст. ложках воды) или 1 яйцо, 1 ч. ложка средиземноморской приправы mix, 50-60 г твердого сыра, 1/2 пучка укропа или петрушки; для верхнего слоя - 4 ст. ложки томатной пасты, 2 шарика моцареллы или другого «живого» сыра, 1 горсть помидоров черри, листики базилика или руколлы, дополнительно (по желанию) - шампиньоны, паприка, красный лук, лук, шпинат, оливки и т. д.

Приготовление:

1. Разогреть духовку до 180°C и приготовить сковороду для запекания, положив на нее специальную бумагу.

2. Разделить цветную капусту на мелкие соцветия и при помощи блендера измельчить. Залить приготовленную смесь в посуду для выпекания, выровнять. Поставить в горячую духовку на 15 минут.

3. Достать цветную капусту из духовки и дать ей немного остыть. Нагреть духовку до ~ 200°C. Массу из цветной капусты вылить в блюдо. Добавить тертый твердый сыр, приправы, муку и яйцо (или семена чиа с водой). Все тщательно перемешать.

4. В сковороду, предусмотренную для выпекания пиццы, проложенную бумагой для запекания и смазанную маслом, выложить тесто из цветной капусты. Ложкой разгладить массу, чтобы получилась равномерная основа.

Запекать основу 15-20 минут, пока она не станет золотистой. Затем достать из духовки, смазать томатным соусом, сверху выложить кусочки моцареллы, нарезанные помидоры черри, листья базилика и др.

Отправить пиццу в духовку и выпекают еще 8-10 минут, пока не запекутся помидоры и не растает сыр. Подавать пиццу, украшенную свежими листьями базилика или руколлы.