Лепешки из картофеля и цветной капусты

На Рижском центральном рынке состоялся последний в этом году мастер–класс по приготовлению еды Школы правильного питания. На этот раз темой для пищи стала капуста. Мастер-класс провела специалист по питанию Гуна Биланде, которая вместе с посетителями затоварилась на рынке, а позже показала, как приготовить вкусные и полезные блюда. Если вы не смогли посетить этот мастер-класс, не отчаивайтесь. Капустно-помидорный суп и овощную пиццу с основой из цветной капусты мы уже освоили, и вот еще один рецепт, который стоит взять на заметку.

Ингредиенты: 1 капуста среднего размера, 750 г картофеля, 125 г гречишной или ржаной муки, 1 яйцо или 1 столовая ложка семян киа + 3 ложки воды, щепотка молотого мускатного ореха, 2 столовые ложки оливкового масла, соль.

Приготовление:

Картофель отварить примерно в течение 20 минут. Цветную капусту вымыть, подержать около 10 минут в кипятке и затем очистить и порубить или порезать на маленькие кусочки, чтобы получилась крошка.

Картошку сблендерить, смешать с мукой и яйцами (или семенами чиа, смоченными в воде). Добавить соль, мускатный орех, масло и мелко покрошенную капусту.

Выпекать в духовке (или на сковороде) при 180°C, пока лепешки не покроются золотистой корочкой. Подавать с салатом из свежих овощей в сливочном или йогуртовом соусе.