Как правильно есть суши: 5 правил, которые изменят ваше представление о любимом блюде

Японская кухня так прочно вошла в нашу жизнь, что орудовать палочками, кажется, умеют даже двухлетние дети. Количество суши-баров и сервисов по доставке японской еды на дом в соотношении с общей площадью нашей страны удивляет, а правильно есть блюда из рыбы и риса многие так и не научились. Вы удивитесь, но нельзя просто так взять и закинуть ролл в рот! Предлагаем вам несколько основных правил, которые помогут почувствовать весь «букет вкуса», который подарили нам японцы.
-
Макать суши в соус полностью неверно. Рис для суши готовят уже с добавлением уксуса или специальных ингредиентов в зависимости от рецепта, поэтому рис для суши получается особенным и не требует дополнительных заправок.
Соевый соус полностью перекрывает вкус риса, поэтому в него можно аккуратно обмакнуть только небольшую часть сырой рыбы,
которая сама по себе более пресная.
-
Васаби подают к блюду не столько для остроты, сколько в качестве антисептика — суши готовят с сырой рыбой, и, чтобы обезопасить себя от бактерий, можно продезинфицировать продукт с помощью васаби. Правильно добавлять немного васаби непосредственно на рыбу, используя палочки.
-
Имбирь подается к суши для того, чтобы освежить вкусовые рецепторы перед следующим блюдом, а не для того, чтобы добавить суши остроты.
-
Современные европеизированные вариации могут содержать соус уже внутри. В таких случаях официанты должны предупредить гостей, что использовать дополнительный соевый соус не рекомендуется.
-
Вообще в Японии уже исторически так сложилось, что к суши тоже подают соевый соус, но изначально так не было, соус был в нагрузку, и это было сделано больше с точки зрения лояльности к клиенту. Такими же элементами, как соевый соус, прикрывались первые повара, которые начали продвигать в ресторанном бизнесе этот продукт, чтобы скрывать качество блюда.