Как правильно есть суши: 5 правил, которые изменят ваше представление о любимом блюде

Макать суши в соус полностью неверно. Рис для суши готовят уже с добавлением уксуса или специальных ингредиентов в зависимости от рецепта, поэтому рис для суши получается особенным и не требует дополнительных заправок.

Соевый соус полностью перекрывает вкус риса, поэтому в него можно аккуратно обмакнуть только небольшую часть сырой рыбы,

которая сама по себе более пресная.