Лаймовый чизкейк с малиновым соусом

Плотный, но тающий во рту чизкейк с хрустящей основой, лимонным ароматом и ярким малиновым соусом. Буквально несколько ягод свежей малины превращают просто вкусный десерт в великолепный.

Ингредиенты: печенье из цельнозерновой муки (graham crackers) - 200 г, сливочное масло - 60 г, мягкий сливочный сыр («Филадельфия») - 800 г, сахар (песок) - 150 г, яйца - 5 шт., лайм - 1 шт., ванильный экстракт - 1 ч. л., сметана 20% - 200 мл, малина - 300 г.

Приготовление:

1. Печенье измельчите в блендере до состояния крошки. Добавьте растопленное масло и хорошо перемешайте.





2. Выложите получившуюся массу в форму для выпечки, разровняйте и плотно утрамбуйте. Можно использовать для этого стакан с плоским дном или плоскую лопатку.

Форму с утрамбованной масляной крошкой поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 10. За это время основа должна схватиться и стать более плотной и однородной.







3. Разомните в миске сливочный сыр. Всыпьте сахар и по одному добавляйте яйца, каждый раз хорошо вымешивая до однородности. Можно использовать для этого миксер и взбивать смесь на низких оборотах.





4. Снимите цедру с хорошо вымытого лайма с помощью мелкой терки.

Добавьте цедру целого лайма и сок половинки в сырную смесь. Можно дополнительно ароматизировать сырную массу ванильным экстрактом или семенами стручка ванили.







5. Добавьте в массу сметану, тщательно перемешайте.

6. Форму с основой плотно оберните фольгой так, чтобы не было щелей. Лучше всего обернуть листом широкой фольги без швов. Вылейте смесь на запеченную основу.





7. Форму с будущим чизкейком поставьте в другую форму большего размера. Налейте в большую форму горячую воду так, чтобы она доходила примерно до уровня чизкейка. Поставьте всю конструкцию в духовку, пеките 1 час при температуре 170 градусов.

Через час проверьте - чизкейк должен схватиться, но колыхваться в середине, если его слегка встряхнуть. Это и есть стадия готовности.

8. Готовый чизкейк достаньте из духовки, осторожно проведите тонким ножом вдоль стенок, чтобы торт не потрескался при остывании, так как он слегка сожмется.



9. Поставьте чизкейк остывать, а в это время можно приготовить соус. Для этого слегка разомните малину с сахаром, доведите до кипения в кастрюле или в СВЧ, чтобы выделилось значительное количество сока. Затем протрите ягоды через сито, чтобы удалить косточки.

Готовый сироп можно дополнительно уварить или прогреть с чайной ложкой крахмала, растворенного в 1-2 ложках воды для загустения.







10. Чизкейк перед подачей нужно полностью охладить, а лучше всего дать постоять ночь в холодильнике. Чтобы аккуратно его нарезать, нагрейте нож в горячей воде, затем вытрите и режьте. Перед каждым новым разрезом тщательно протирайте нож салфеткой, чтобы на нем не скапливалась сырная масса.





Перед подачей полейте чизкейк малиновым соусом и украсьте свежими ягодами.

Автор рецепта - Мария Савельева >>>